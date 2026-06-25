El plan de Lalo Arantegui en los fichajes del Real Zaragoza para Primera RFEF

Fran Fuentes 25 JUN 2026 - 08:37h.

Son varios los nombres de futuribles que siguen una línea maestra marcada por el director deportivo

El pellizco económico que percibirá el Zaragoza por el movimiento entre el Atlético de Madrid y el Ajax de un canterano

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Lalo Arantegui está trabajando a un nivel muy intenso en estas últimas semanas. Y es que no dejan de salir nombres constantemente para reforzar al Real Zaragoza en el mercado de fichajes. Aunque, eso sí, si atendemos a la tipología de los nombres que están surgiendo, hay varias líneas maestras paralelas que se pueden extraer y a las que podríamos bautizar como "un plan" o un modelo a seguir por parte del director deportivo.

En primer lugar, es evidente que Lalo Arantegui está buscando un núcleo duro de jugadores zaragozanos. Con el fichaje de Rubén Díez ya oficializado, y más allá de los Francho Serrano, Pau Sans, Lucas Terrer, Juan Sebastián, Hugo Barrachina o Hugo Pinilla, solo hay que atender al resto de nombres. Actualmente ya son siete. sin contar alguna promoción más desde el Deportivo Aragón, pero los nombres sondeados en el mercado de fichajes evidencian esa clara intención.

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Empezando por Ander Herrera, nacido en Bilbao pero criado desde pequeñito en Zaragoza. Mañico de crianza, sentimiento y convicción. Pero, junto a él, jugadores que han sonado para reforzar la plantilla como David Vicente, Jorge Miramón o Dani Martínez del Atlético de Madrid, están criados en el fútbol base del Real Zaragoza. Para más inri, Diego Fuoli también es zaragozano, e, Ismael Sierra, del Villarreal B, que también sonó aunque su llegada es más compleja, no es de Zaragoza pero sí de Huesca, y se ha criado en el fútbol aragonés.

Lalo Arantegui busca identidad zaragozana y experiencia consagrada

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Con todo esto, es notorio que Lalo Arantegui busca un sentimiento de pertenencia y construir un núcleo duro de jugadores que sepan lo que es el Real Zaragoza. Del mismo modo, también está buscando otras dos vertientes de jugadores: veteranos que aporten el gen competitivo, el saber hacer y curtidos en mil batallas, y futbolistas que conozcan bien la categoría y sepan lo que es el barro. Jaume Jardí es un claro ejemplo de jugador súper destacado en la categoría, firmando nada menos que 11 goles y cinco asistencias el pasado curso. Jesús de Miguel, otro caso de jugador que puede ser diferencial en el fútbol de bronce. Del mismo modo, la veteranía de jugadores como Víctor García o Sergio Escudero puede ser un grado, tanto a nivel futbolístico como en el propio vestuario.

Por debajo, el director deportivo tampoco se cierra a posibles oportunidades de mercado como es Peter Ademo, un jugador que se ha presentado como un pivote que puede crecer mucho en las filas del conjunto blanquillo, o Raúl Pereira, apenas explotado en el fútbol profesional pero que puede dar un paso adelante el día de mañana.