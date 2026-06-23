Fran Fuentes 23 JUN 2026 - 23:21h.

32 años y más de 200 partidos en el barro

Lalo Arantegui espera la respuesta final de un fichaje: la baza y el esfuerzo del Zaragoza

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Lalo Arantegui sigue sumido en la planificación de la próxima temporada en Primera RFEF. El director deportivo del Real Zaragoza trabaja a destajo para cerrar jugadores que formen un bloque sólido para intentar ascender por la vía rápida. En este sentido, mientras se barajan nombres como David Vicente y otros dan un giro, como el portero Diego Fuoli tras su polémico cántico de Pedro Sánchez, otras operaciones parecen tomar forma, como el delantero Jesús de Miguel del CD Tenerife. Estos son algunos de los nombres conocidos mientras que, de tapadillo, se han avanzado en otras opciones como en un descarte del Málaga CF, que acaba de ascender a LALIGA EA SPORTS. Hablamos de Víctor García.

En este sentido, según informa Radio Marca Málaga, el jugador malaguista estaría muy cerca de firmar por el Real Zaragoza. Sería una operación de coste cero, ya que el defensor acaba contrato con la entidad. Según la citada información, el Málaga CF no le ha planteado en ningún momento la oferta de renovación y su salida ya se da por hecha. En este sentido, el jugador llega tras un curso en Primera RFEF y dos en LALIGA HYPERMOTION como malaguista, por lo que la presión de ascender desde el fútbol de bronce con un equipo histórico del fútbol español no le es, en absoluto, ajena.

çAhora, tras el ascenso, el conjunto malaguista no cuenta con él para la planificación del próximo curso. Con posibilidades en LALIGA HYPERMOTION, el Real Zaragoza ha acelerado, mostrando su interés en cerrarlo antes que nadie y se encuentra muy cerca de concretar este fichaje.

Quién es Víctor García, el lateral que el Real Zaragoza está cerca de fichar

En lo deportivo, Víctor García es un lateral zurdo de 32 años y 1.80 de altura, muy sacrificado en el apartado físico pero también con mucha capacidad ofensiva. No en vano, este curso ha sumado tres asistencias en los apenas 20 partidos que ha disputado. Juanfran Funes no ha contado con él en el tramo final de la temporada, pero en los 77 partidos que ha jugado como malaguista ha sumado nada menos que ocho pases de gol, sin llegar a marcar ninguno.

La experiencia es un grado, sin duda, y en este sentido, a sus 32 años, hay pocas cosas que le puedan explicar a Víctor García. En este sentido, la mayor parte de la carrera de este jugador se ha desarrollado lejos de los focos. Desde la cantera del Espanyol a el AE Prat, pasando por el CD Tenerife, el Pobla de Mafumet, el Badalona, UCAM Murcia, CD Ebro y CD Castellón antes de dar el salto al Slask Wroclaw de Polonia. Desde allí, en 2023 regresó a España para firmar por el Málaga, donde ha jugado las tres últimas temporadas. De este modo, el club blanquillo prosigue en su tarea de completar la línea defensiva, buscando jugadores con experiencia y que no le tengan miedo a bajar al barro.