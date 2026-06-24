Celia Pérez 24 JUN 2026 - 13:01h.

El director deportivo pone el punto de mira en el AEK Larnaca

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Hasta el próximo 20 de julio no echará a andar la pretemporada del Real Zaragoza de la mano de Ibai Gómez. Ya avisó Lalo Arantegui que le gustaría tener la mayor parte de los refuerzos conseguidos y para ello trabaja sin cesar estas semanas. Unas de las líneas que comienza a definirse es la defensa, especialmente los laterales, teniendo la banda izquierda muy encaminada, habiendo avanzado en la opción de Víctor García, del Málaga CF, y tanteando a Sergio Escudero, y la derecha algo menos segura con Jorge Miramón como candidato.

Según cuenta el diario AS, el conjunto blanquillo se ha interesado en Jorge Miramón, del AEK Larnaca, para su lateral diestro. Con un año por delante aún de contrato en el conjunto chipriota, Lalo le considera el candidato ideal para cubrir la demarcación. Eso sí, la operación no es fácil ya que el jugador debería rescindir primero su contrato.

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El lateral izquierdo, encarrilado

El propio diario AS también adelantó la posibilidad de que Sergio Escudero recalara en la entidad blanquilla. En principio, el lateral vallisoletano se antoja como una operación totalmente excluyente de la de Víctor García. Es decir, a priori es difícil que vayan a llegar los dos para una posición como la de lateral izquierdo. Más aún cuando ya se ha firmado a Raúl Pereira procedente del Cádiz CF. En este sentido, Lalo Arantegui tendrá que decidir, pero la idea es la de complementar al algecireño, de apenas 21 años, con un perfil mucho más contrastado y veterano para que vaya teniendo un referente y se vaya fogueando.

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De este modo, el Real Zaragoza busca cerrar en las próximas horas el que sería su sexto fichaje, después de Jaume Jardí, Peter Ademo, Rubén Díez, Raúl Pereira y Anartz Peña. Operaciones abiertas tiene varias y Lalo se afana por tratar de reconstruir el equipo.