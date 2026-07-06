La fecha que se marca el Zaragoza para cerrar el fichaje de Ander Herrera

Pablo Sánchez 06 JUL 2026 - 08:20h.

El Zaragoza tiende puentes por el fichaje de Ander Herrera: negociación en curso y salario

Ambas partes pactaron su vuelta aunque negociaciones siguen en curso

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Ander Herrera desea volver a vestir la camiseta del Real Zaragoza antes de retirarse y el club aragonés anhela su vuelta en una temporada tan complicada como la que se avecina en Primera RFEF. La noticia de la posible vuelta del mediocentro despertó del letargo a una afición que atraviesa años de mucho sufrimiento. La operación, ya avanzada desde el pasado mes de junio, apunta a cerrarse definitivamente muy pronto.

Tras vivir una preciosa etapa en Boca Juniors, Ander Herrera decidió poner fin a su etapa en Argentina con la idea de tomarse un pequeño espacio de tiempo en el que decidir qué camino tomar. En ese horizonte incierto apareció el equipo de su vida, el Zaragoza, para proponerle volver a casa. Aún no hay nada cerrado, pero todo apunta a que su regreso está pactado a falta de los últimos flecos.

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El entorno zaragocista es optimista con la vuelta de Ander Herrera, quien sin duda le dará un soplo de aire fresco y alegría a su parroquia. Incluso ya se habla de cuándo podría producirse el desembarco de Ander en la capital aragonesa. Según informa Heraldo de Aragón, la idea del club es que esté a disposición de Ibai Gómez desde el primer día de la pretemporada. Cabe recordar que el Zaragoza comienza a trabajar el próximo lunes 20 de julio, por lo que en las próximas dos semanas podría haber novedades importantes y definitivas sobre su futuro.

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El comunicado del Zaragoza sobre la pretemporada

El Real Zaragoza 2026-27 iniciará la pretemporada el próximo lunes 20 de julio. Tras completarse el jueves 16 y el viernes 17 los habituales reconocimientos médicos comenzará el trabajo de campo y serán seis las semanas completas de las que disponga el cuerpo técnico de Ibai Gómez para preparar con garantías el arranque de la competición oficial.

Tras una primera semana de sesiones en la Ciudad Deportiva, entre las que se incluirá un partidillo de entrenamiento frente al Deportivo Aragón el viernes 24, el equipo se dirigirá a Boltaña el domingo 26 para completar un ‘stage’ de concentración de prácticamente una semana de duración.