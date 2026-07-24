Pepe Jiménez Sevilla, 24 JUL 2026 - 14:12h.

El Sevilla no cierra la puerta a su salida en este mercado veraniego

Rubén Vargas y Sow, al escaparate del Mundial

Compartir







En este Sevilla nadie tiene asegurada su continuidad. Tras dos pésimas temporadas, la entidad hispalense, con José Ignacio Navarro a la cabeza, ha arrancado este verano una importante reconstrucción de su plantilla (y no solo en términos económicos). Akor Adams, Nianzou, Ejuke y Oso han protagonizado el inicio del mercado, pero aún queda mucha tela por cortar... y el nombre de Djibril Sow está en la mesa de varios clubes europeos.

Tras una época en el Sevilla sin demasiado brillo, Djibril Sow acabó el pasado curso con algunas buenas actuaciones y su papel en el Mundial con Suiza le ha permitido, en parte, recuperar algo de mercado perdido durante meses.

PUEDE INTERESARTE Alberto Flores levanta la mano

En estas, según cuentan a ElDesmarque, el nombre de Djibril Sow está siendo ofrecido en el mercado de la Bundelisga y de la Serie A, e incluso son varios los clubes los que han preguntado por las condiciones de salida tanto del futbolista como del propio Sevilla.

Desde la entidad hispalense aseguran que, por el momento, no existe oferta formal alguna por el mediocampista, pero nadie puede esconder que, si llegase una cantidad considerable, se estudiaría la posible salida del suizo.

PUEDE INTERESARTE El fichaje de Adrián Liso en Italia gana peso y el Zaragoza accede a negociar una nueva vía para su salida

Djibril Sow, con mercado y un contrato lejos de cumplir

Cabe recordar que Djibril Sow, como sucedió con Marcao, fue uno de los futbolistas que aceptó renegociar su contrato el pasado año para ayudar a la entidad en sus inscripciones, por lo que el suizo aún tiene firmado con los de Nervión hasta 2029.

A pesar de ello, todas las partes entienden que, si llega un club con aspiraciones más altas (y cash suficiente para acometer su fichaje) se estudiará su salida este mismo verano.

De momento, intercambio de llamadas, ofrecimiento y cierto interés. Aún queda mucha tela que cortar, pero el nombre de Djibril Sow aparece como otra posible salida en Nervión.