Basilio García Sevilla, 12 AGO 2026 - 16:58h.

El exsevillista posa con sus amigos vestidos con la camiseta blanquirroja

Oso y Andrés Castrín, con dorsal del primer equipo del Sevilla

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La camiseta del ‘10’ del Sevilla FC ha sido siempre una remera con enjundia. Desde que la vistiera Diego Armando Maradona en la temporada 1992/93, ha pasado por las manos de hombres como Simeone, Tsartas, Baptista, Luis Fabiano, Reyes, Banega, Rakitic o, más recientemente, Suso, Lukebakio y Alexis Sánchez.

Ahora, después de informar de los dorsales en la web oficial del club, el ‘10’ pertenece a Peque salvo que se produzca algún movimiento de mercado inesperado, un jugador que no ha dado el rendimiento esperado en las dos temporadas que lleva en el Sevilla. Algunos en redes sociales han dejado patente su disconformidad con el bajón de calidad del que lleva en el equipo un dorsal tan emblemático.

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En pleno debate, uno de esos ‘10’ más recientes, Ivan Rakitic, ha compartido en las redes sociales unas instantáneas del tramo de vacaciones que ha pasado con sus amigos en las que, de alguna manera, reivindica ese número.

La publicación de Rakitic

El exfutbolista croata aparece en un barco con nueve amigos más y él completando la decena. Mientras Rakitic lleva una camiseta blanca del Hajduk Split muy similar a la sevillista, el club en el que se retiró y dio sus primeros pasos en el mundo de la dirección deportiva, el resto de sus acompañantes llevan una camiseta del Sevilla de la pasada temporada con el dorsal ‘10’, el que llevaba su amigo, cada uno con su nombre. Por su parte, en la trasera de la zamarra del exfutbolista se puede leer ‘Grupa Sevilla’, el grupo Sevilla en definitiva formado por apellidos como Matutinovic, Jonjic, Bradaric o Tomic.

Seguramente sea sin intención alguna, pero sí que llega mientras el club acomete una limpieza casi total de una plantilla que Rakitic abandonó en enero de 2024, cuando Quique Sánchez Flores le hizo saber que los planes que tenía con él no pasaban por darle un papel protagonista en el equipo y decidió marcharse al Al-Shabab saudí, donde solo estuvo unos meses.