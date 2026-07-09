María Trigo 09 JUL 2026 - 08:48h.

Fue en un amistoso contra el Tampa Bay Rowdies en el que también dio una asistencia

Fernando Torres y Godín elevan a Griezmann a la eternidad: “Empieza una leyenda”

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Gol y asistencia para Antoine Griezmann en su debut con el Orlando City. Un día después de su presentación, el ex del Atlético de Madrid se puso el traje de faena para demostrarle a sus nuevos aficionados su calidad en el amistoso que jugaron contra el Tampa Bay Rowdies que terminaron ganando 6-0.

Como se puede ver en el vídeo, el propio Griezmann participa en campo propio en el inicio de la jugada. Termina recibiendo en la banda derecha para llevar a cabo una conducción que deja atrás a un par de rivales y definir con la zurda en la frontal del área. Un gol marca de la casa para estrenarse y poner el 1-0 en el marcador.

Más del gol y la asistencia de Griezmann

Este partido le ha servido a Griezmann y a sus compañeros para no perder la forma en el parón de la MLS que hay por el Mundial. El Orlando City volverá a jugar tres días después de la final de la Copa del Mundo: el miércoles 22 de julio contra el San Jose Earthquakes. Poro después, el día 25 de julio, el atacante francés disputará su primer encuentro oficial como local en su nuevo estadio, el Exploria Stadium, contra el Nashville.