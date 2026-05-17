Fernando Torres y Godín elevan a Griezmann a la eternidad: “Empieza una leyenda”

eldesmarque.com 17 MAY 2026 - 22:22h.

Varias leyendas rojiblancas acompañaron al francés en el césped

El Atlético convierte a Griezmann en eterno: será la imagen del carnet de socio 2026/27

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El Metropolitano no vivió una despedida más, sino un punto de inflexión emocional en la historia reciente del Atlético de Madrid. Entre un estadio de pie, pancartas, lágrimas y un silencio roto por ovaciones eternas, Antoine Griezmann dejó de ser solo un futbolista para convertirse en recuerdo vivo. Y en medio de todo ese huracán sentimental, dos voces lo resumieron todo: Fernando Torres y Diego Godín.

Fernando Torres y la admiración sin matices

Fernando Torres fue uno de los grandes nombres de la noche. El exdelantero rojiblanco saltó al césped para abrazar a Griezmann y dejar una de las frases más contundentes del homenaje: “Seguramente sea el mejor que todos hayamos visto aquí con nuestros ojos”.

El Niño subrayó el impacto del francés en la historia reciente del club y el vínculo emocional construido con la afición: “Hoy Antoine recoge algo mucho más importante: el cariño y el respeto de la familia atlética”.

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Godín y el liderazgo al reconocimiento eterno

Diego Godín también tomó la palabra en un momento de máxima emoción. El excentral uruguayo, símbolo de una era de éxito en el Atlético, definió a Griezmann con palabras que resonaron en todo el estadio: “Tu humildad y forma de ser hablan por ti. Los que te conocen saben la persona que eres”.

El uruguayo cerró su mensaje con una frase que marcó la noche: “Esto es una despedida, un ciclo que se termina, pero a partir de ahora empieza una leyenda”.

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El brazalete, las leyendas y un Metropolitano en pie

Uno de los momentos más simbólicos llegó con la entrega del brazalete de capitán a Griezmann, un gesto que quedará como recuerdo eterno de su etapa en el club.

El homenaje reunió además a grandes nombres de la historia rojiblanca como Abelardo, Tomás Reñones, Miguel Ángel Ruiz, Roberto Solozábal, Antonio López, Fernando Torres y Diego Godín, todos presentes para arropar al francés.

También hubo mensajes de Gabi Fernández, que no quiso faltar a la despedida: “Aupa Atleti y siempre Griezmann”.