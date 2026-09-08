Alineaciones confirmadas de Lille y Betis en la jornada 1 de la Champions League

Álvaro Borrego 08 SEP 2026 - 19:48h.

Junior Firpo, Riquelme y Parrott, las grandes novedades en el Betis

En directo, el Lille - Betis de Champions: resultado y resumen de la Youth League

Compartir







Llegó la hora de la verdad. El Real Betis regresa a la Champions League veintiún años después de su primera y única participación hasta la fecha. Un escenario que invita a los de Manuel Pellegrini a afrontarlo con la mayor ilusión posible, aunque también con la responsabilidad de como mínimo mantener el espíritu competitivo y fantasear, por qué no, con el pase a las rondas eliminatorias. Su primer rival será el Lille de Davide Ancelotti, que pondrá a prueba las aspiraciones de un equipo que aún no puede contar con Ez Abde pero sí con Dani Ceballos y Gio Lo Celso, pese a que por el momento estos deberán aguardar su oportunidad en el banquillo. En este regreso a la Liga de Campeones serán Antony e Isco Alarcón algunos de los máximos argumentos del conjunto verdiblanco, que cuenta con varias novedades respecto al duelo contra el Real Madrid.

Con ausencias de Diego Llorente y el marroquí Ez Abde, además de la ya conocida de Aitor Ruibal, el duelo en tierras francesas cuenta con el aliciente de la vuelta a una lista de Dani Ceballos tras su regreso al club nueve años después de su marcha al Real Madrid y que podría tener sus minutos junto al argentino Giovani Lo Celso, recuperado de sus molestias tras sus vacaciones después de jugar el Mundial.

PUEDE INTERESARTE Horario, canal y cómo ver el primer partido del Betis en la Champions League

Troy Parrott, autor del gol de la vitoria contra el Real Madrid, será la referencia en punta de los de Pellegrini, quien introduce varias rotaciones en su once sin perder identidad ni intensidad y consciente de lo mucho que se juega su equipo en su vuelta a la Liga de Campeones. La más destacada es la de Junior Firpo. Pellegrini ha querido darle descanso a Fran García, quien lo ha jugado prácticamente casi todo en este inicio de temporada. También entra Rodrigo Riquelme en detrimento de Marc Roca. Once súper ofensivo de los verdiblancos.

El Real Betis sale con: Valles; Bellerín, Bartra, Natan, Junior Firpo; Facundo Bernal, Fornals, Isco; Antony, Riquelme y Parrott.

En el banquillo estarán Diego Conde, Manu González, Cucho Hernández, Fran García, Ángel Ortiz, Fidalgo, Valentín Gómez, Deossa, Lo Celso, Marc Roca, Dani Ceballos y Morante.

PUEDE INTERESARTE La particularidad del Lille y un escudo nuevo cada década

El Lille, con todo

Será un partido de viejos conocidos, ya que en las filas francesas figura el lateral zurdo exbético Romain Perraud y en su banquillo está como segundo de Davide Ancelotti el exsevillista Luis Tevenet. El Lille de Davide Ancelotti y de nombres bien conocidos como Olivier Giroud (39 años) y Ethan Mbappé (19) ha firmado un notable inicio de campaña en la Ligue 1. El conjunto francés marcha en cuarto lugar, invicto tras tres jornadas y con un meritorio empate cosechado en la segunda fecha ante el PSG de Luis Enrique.

El Lille sale con Berke Özer; Tiago Santos, Ngoy, Alexsandro, Perraud; André, Bentaleb, Perrin; Haraldsson, Mbappé y Ueda.

En el banquillo estarán Gill, Srdanovic, Bakwa, Giroud, Sahraoui, Kjaegaard, Mukau, Basar Onal, Nianzou, Verdonk, Cossier y Diaoune.