La particularidad del Lille y un escudo nuevo cada década

Álvaro Borrego 08 SEP 2026 - 08:31h.

En ElDesmarque te contamos las particularidades más curiosas del escudo del Lille, primer rival del Betis en la Champions

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El LOSC Lille, primer rival del Real Betis en su regreso a la Champions League, guarda la peculiar costumbre de cambiar su escudo de manera regular. Una práctica usual en la historia del club desde sus inicios, modificando y renovando su imagen casi siempre antes de cumplir la década. La identidad del logo del cuadro francés se puede dividir en dos periodos muy marcados. En sus cuatro primeras décadas se adoptó como símbolo del club la flor de lis, una heráldica representación del lirio y protagonista del escudo de armas de la ciudad. El logotipo a lo largo de la historia ha cambiado un poco, aunque siempre ha estado coronado, de una u otra forma, por las iniciales del club y ha ido alternando los tres colores de la bandera de Francia.

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Un mastín como seña del Lille

Fue en la década de los 80 cuando un mastín rojo se convirtió en protagonista principal del escudo. Este perro hace referencia al apodo del club, ya que son conocidos en el país como 'Los mastines'. El origen del perro no está del todo claro. Alguno datan su fecha en los años 20, relacionándolo con el perro de la esposa de Luis Henno. Otros lo relacionan con una perrera cercana a la zona de Jooris-Henri, donde jugó el equipo. En cualquier caso, desde entonces permanece como símbolo del club.

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En 1989 el logo sufrió una nueva renovación y se impuso un perro alado, simbolizando la velocidad y la libertad. Tras un escudo de transición entre 1997 y 2002, el escudo sufrió un nuevo gran cambio. La imagen del perro se modernizó y adquirió elegancia, colocándose sobre una marca roja con doble contorno.

Como no podía ser de otra forma, duró una década y dio paso al escudo más reconocido por sus aficionados en la historia del club. El emblema de 2012 se compone de dos partes, azul y flor de lis a la izquierda y rojo a la derecha con el perro.

Ya en 2018 el club quiso darle una imagen mucho más agresiva a su identidad, mostrando una imagen del perro mucha más fuerte y peligrosa. El diseño tiene una forma pentagonal similar a la Citadelle de Lille. Otro de los aspectos del último logo es que se disminuyó notablemente el tamaño de la flor de lis y solo se observan las iniciales de LOSC, dejando ausente tras varias décadas Lille.

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