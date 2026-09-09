Manu Carreño tiene para todos tras lo que pasó en el Real Madrid-Inter: "¿Este es el camino?"

Alberto Cercós García 09 SEP 2026 - 16:24h.

Manu Carreño da su punto de vista tras el Real Madrid 2-1 Inter

Mr. Asubío explica la novedad más importante con la acumulación de tarjetas amarillas en Champions

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Manu Carreño, en ElDesmarque Mediodía, puso el foco en las dudas que dejó el Real Madrid pese a su victoria por 2-1 ante el Inter de Milán en el estreno de la Champions. El periodista destacó que el resultado y las ocasiones generadas fueron la parte más positiva, pero consideró significativos los pitos escuchados en el Bernabéu, que reflejan un malestar que va más allá del partido y que está relacionado con dos temporadas sin títulos y con el rendimiento de jugadores como Mbappé y Vinicius. Además, señaló que el planteamiento del Inter, condicionado también por sus bajas, permitió al conjunto italiano sentirse demasiado cómodo en el estadio madridista, hasta el punto de generar dudas sobre si el camino elegido por el equipo de cara a esta temporada es el adecuado.