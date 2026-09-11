Posibles alineaciones del Levante - Barcelona para la jornada 5 de LALIGA EA Sports

Redacción ElDesmarque Madrid, 11 SEP 2026 - 08:48h.

Los detalles de los posibles onces del encuentro entre Levante y Barcelona de la jornada 5

Hansi Flick ensalza el valor añadido que aporta Rodri al Barcelona: "Con balón y sin él"

Compartir







El Ciutat de València abre sus puertas este domingo 13 de septiembre a las 16:15h para albergar el duelo entre el Levante UD y el FC Barcelona, correspondiente a la quinta jornada de LALIGA EA Sports. El conjunto granota llega a la cita asentado en la décima posición con 5 puntos, tras haber cosechado un empate 0-0 a domicilio frente al Málaga CF en La Rosaleda. Por su parte, la escuadra blaugrana vuelve a tierras valencianas comandando la clasificación en solitario como líder invicto con 12 puntos de 12 posibles, impulsada tras firmar dos exhibiciones ofensivas al golear por 0-5 al Valencia CF en Mestalla y 5 a 1 al Feyenoord en casa en la primera jornada de la Champions League.

Posible alineación del Levante

El Levante continuará con un 4-3-3 para plantar cara al líder en su campo. En el apartado de bajas, Luis Castro no podrá contar con Karl Etta Eyong hasta finales de septiembre y Alejandro Primo se mantendrá como duda hasta última. Mathew Ryan continuará bajo palos como uno de los pilares del conjunto granota, la línea defensiva estará compuesta por Nacho Pérez en el carril derecho, Manu Sánchez en el izquierdo, y el eje central formado por Adrián de la Fuente junto a Aissa Mandi. En el centro del campo, Oriol Rey será el pivote defensivo y estará escoltado por Jon Ander Olasagasti y Bardeli en la creación de juego. En el apartado ofensivo, Roger Brugué ‘Brugui’ y Thiago Fernández ocuparán los costados, dejando el puesto de delantero centro para uno entre Iván Romero y Musuayi.

Posible once del Levante frente al Barcelona:

Portero: Ryan

Defensas: Nacho Pérez, De la Fuente, Mandi, Manu Sánchez

Centrocampistas: Olasagasti, Oriol Rey, Bardeli

Delanteros: Brugui, Iván Romero/Musuayi, Thiago Fernández

Posible alineación del FC Barcelona

El Barcelona continuará con el clásico esquema de Hansi Flick, un 4-2-3-1, en busca de prolongar su pleno de victorias en el campeonato doméstico. El cuadro culé afronta el duelo con las ausencias confirmadas por lesión de Roony Bardghji y Frenkie de Jong. Joan García custodiará la portería azulgrana, en la retaguardia, Eric García será el lateral derecho pese a su contratiempo en la nariz frente al Valencia y Xavi Espart ocupará el izquierdo. Respecto a los centrales, Gerard Martín parece que será de la partida y el otro puesto será para uno entre Christensen y Pau Cubarsí. En la sala de máquinas, Marc Bernal llevará el timón en un doble pivote en el que estará acompañado por Pedri, Rodri o Gavi, dando vuelo en la mediapunta a Fermín López. En la línea ofensiva, Lamine Yamal comenzará en la derecha, Raphinha será el delantero centro y en la banda izquierda estará Anthony Gordon.

Posible once del Barcelona frente al Levante:

Portero: Joan García

Defensas: Eric García, Christensen/Cubarsí, Gerard Martín, Espart

Centrocampistas: Pedri/Rodri, Bernal, Fermín

Delanteros: Yamal, Raphinha, Gordon