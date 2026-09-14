David Torres 14 SEP 2026 - 01:20h.

Fue el último eliminado antes de la mesa final del CNP Winamax Alicante 2026

Quién es quién en la mesa final del CNP Winamax de Alicante 2026

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AlicanteEl CNP Winamax Alicante 2026 también deja historias que no se pueden inventar. Adeloy Ribes se quedó a las puertas de la mesa final, pero se marcha con una historia difícil de mejorar: exfutbolista, fontanero, jugador de póker a ratos y atlético hasta la médula. En una edición que ha batido todos los récords en Alicante con 829 registros, Ribes estuvo a un paso de meterse entre los ocho elegidos.

Y como buen rojiblanco, no podía dejar pasar la oportunidad de hablar de su Atleti. Venía con la chaqueta del Atlético de Madrid, celebró el 0-3 ante el Sevilla y tiene claro que Koke y Simeone son pareja de ases. ¿Y Julián Álvarez? Aquí llega el giro de guion: "As-Rey". Casi la mejor mano posible, aunque con un pequeño problema: "La caga en los momentos importantes".

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¿Te dedicas profesionalmente al póker?

No, lo intenté en su momento, pero no me funcionó. Ahora voy jugando poco a poco, según va surgiendo. Juego más online, aunque me gusta escaparme al presencial de vez en cuando.

¿Y a qué te dedicas?

Soy fontanero.

¿Te va mejor que el póker?

Hombre, más dinero gano, eso desde luego.

¿Te esperabas quedarte tan cerca de la mesa final?

Cerquita, cerquita.

¿Por qué llevas la chaqueta del Atlético de Madrid?

Soy fanático del Atlético de Madrid. Soy de Rojales, un pueblo al lado de Torrevieja.

El Atlético ganó 0-3. ¿Qué te pareció?

Una alegría de vez en cuando no viene mal. A ver si siguen así.

¿Qué te parece Julián Álvarez?

Si no hubiese querido firmar un contrato de cinco años, que no lo hubiese hecho. Es lo que toca, ahora va a cumplir.

Si Julián Álvarez fuera una mano de póker, ¿qué sería?

As-Rey

Casi la mejor mano, ¿no?

Sí, pero la caga en los momentos importantes.

¿Y quién es la mejor mano de tu Atlético?

Koke.

¿Koke es pareja de ases?

Para mí Koke es pareja de ases.

¿Y Simeone?

Simeone también. Se ha ganado ser lo que él quiera ser.

¿Cómo va a quedar el Atlético este año?

Espero que tocando metal. Algo ganaremos.

Una pena que Adeloy no haya llegado a la mesa final. Porque si llega a ganar, el fontanero habría tenido que elegir entre arreglar tuberías o instalar un trébol en casa.