Quién es quién en la mesa final del CNP Winamax de Alicante 2026

David Torres 14 SEP 2026 - 00:31h.

Nueve clasificados en pos del premio de 62000 euros

Alicante rompe otro techo, ya es la etapa que más dinero reparte en el CNP Winamax: 62.000 euros para el campeón

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AlicanteEl CNP Winamax Alicante 2026 afronta este domingo su gran desenlace después de una jornada histórica en el Casino Mediterráneo. Los 829 registros, récord de la temporada, dejaron una semifinal dividida en dos vuelos por las limitaciones de espacio y dos burbujas que elevaron la tensión al máximo. Ahora solo quedan ocho jugadores en la mesa final, con 62.000 euros reservados para el campeón y un título que se en la madrugada del lunes. Alicante superó todas las previsiones y se convirtió en la etapa más multitudinaria del CNP Winamax 2026, después de una jornada que vivió dos vuelos y dos burbujas por las limitaciones de espacio del Casino Mediterráneo.

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Al frente llega José Antonio Gesto, con un espectacular stack de 13,255 millones de fichas, dispuesto a convertir su dominio en el desenlace perfecto. Por detrás aparecen Miguel Ángel Hernández (6,630 millones), Marco López (5,545 millones) y David Sánchez (4,350 millones). También lucharán por el título Marcos Julián (4 millones), Naseeb Fawarsy (2,780 millones), Abraham Serrano (2,240 millones) y el portugués Nuno Andrade (1,530 millones).

David Sánchez — Granada, 39 años

4.350.000 puntos · Asiento 1

La presencia de David Sánchez en Alicante empezó a construirse muchos meses antes. Consiguió su clasificación online ya en febrero y su intención inicial era utilizarla para disputar la etapa de Sevilla, la opción más lógica también por cercanía desde Granada.

El temporal terminó frustrando aquel primer plan y David decidió guardar la entrada. Tampoco pudo utilizarla después en Barcelona ni Murcia: estaba inmerso en sus oposiciones y el calendario no le daba demasiado margen. Así que la clasificación fue pasando de etapa en etapa hasta llegar finalmente a Alicante.

Y parece que la espera ha merecido la pena. Aquella entrada conseguida online hace meses se ha convertido ahora en 4.350.000 puntos y una silla en la mesa final del Main Event. Nos habría gustado conocer algo más de su historia, pero justo cuando empezábamos a tirar del hilo, la voz de Isra anunció que tocaba volver a las mesas. Habrá tiempo para seguir preguntando si David continúa avanzando mañana.

José Antonio Gesto — Gijón, 59 años

13.255.000 puntos · Asiento 2

Asturiano y dedicado profesionalmente a la construcción, José Antonio Gesto no es precisamente de los que recorren el calendario de punta a punta. De hecho, juega bastante poco: "Solo Alicante, Madrid y algún torneillo por Gijón", nos explicaba antes de arrancar la mesa final.

Es del Dépor y nacido en A Coruña, pero gijonés de adopción pues lleva 40 años en la ciudad asturiana. Habitual por el casino de Gijón y por las mesas del CNP el año pasado, cuando firmó otro buen papel en el Main Event. Alicante tiene además un motivo especial para aparecer siempre en su calendario: lo hace coincidir con sus vacaciones. Viaja con su mujer, aprovechan para pasar unos días juntos en la zona y él reserva unas horas para el póker. Este año el plan vacacional se ha alargado bastante más de lo previsto: llega a la mesa final como chipleader destacado, con 13.255.000 puntos.

Naseeb Fawarsy — Israel, 27 años

2.780.000 puntos · Asiento 3

Para Naseeb Fawarsy, Alicante supone bastante más que una mesa final. Es la primera vez que viaja fuera de Israel específicamente para jugar al póker, después de unos dos años tomándose el juego cada vez más en serio y participando con frecuencia en el circuito de su país.

Eligió Alicante para dar ese primer paso acompañado de su amigo Daniel Lowinger, que también consiguió alcanzar el Día 3 antes de caer durante la jornada de hoy. Y el viaje difícilmente podría haber salido mejor: Naseeb no solo se ha colado entre los nueve supervivientes de un Main Event que reunió 829 entradas, sino que además alcanzó la mesa final del torneo de Omaha.

Pase lo que pase mañana, ya puede decir que su primera experiencia viajando por Europa para jugar al póker ha sido un éxito. Y si además consigue rematarla con el título del Main Event, el estreno sería difícil de mejorar.

Abraham Serrano — Madrid

2.240.000 puntos · Asiento 4

Abraham Serrano necesita bastante menos presentación entre los habituales del circuito español. Exgerente de la histórica firma de calzado Castellano, lleva muchos años dejándose ver por las mesas nacionales y el año pasado consiguió, entre otros resultados, la victoria en el Torneo Apertura de la Gran Final de Madrid.

Y si Abraham aparece por un festival, casi siempre hay otra persona cerca: Rosario, su mujer y compañera inseparable en prácticamente todas las paradas. Mientras él seguía peleando sobre el tapete, pudimos charlar con ella desde el rail. «Es increíble la lucidez que tiene. Ha venido conduciendo desde Madrid y luego lo ves en la mesa desenvolverse así», nos contaba.

Quien haya compartido mesa con Abraham sabrá además que el silencio no suele formar parte de su estrategia. Habla, bromea y mantiene una conversación prácticamente constante. Rosario lo explica de otra manera: es su forma de permanecer conectado a la partida. Y nervios, pocos. “Ha estado muchas veces en esta situación”. Experiencia no le va a faltar cuando vuelva a la mesa con 2.240.000 puntos.

Miguel Hernández, 39 años (Madrid) - Asiento 5 - 6.630 M

El madrileño lleva dos años dedicando cada vez más tiempo al póker, aunque no se considera ni mucho menos un profesional. Es jugador recreacional y trabaja en logística de empresas. En su tiempo libre, combina el cash con los torneos. Este año terminó 15º en el Main Event de Murcia. También hizo un viaje a Las Vegas con algunos amigos, donde vivieron el póker en su máxima expresión.

Marcos Julián, 44 años (Alicante) - Asiento 6 - 4 M

Marcos es uno de los pocos jugadores de la mesa que no es profesional. Apasionado del póker, aprovecha para jugar los torneos mensuales en la capital alicantina. Este año también empezó a hacer algunos viajes para jugar al póker y, por ejemplo, estuvo presente en Murcia.

Marco López-Coronado, 21 años (Zaragoza) - Asiento 7 - 5.545 M

Su apariencia no engaña: es el más joven de la mesa. Y, pese a su corta edad, ya se dedica profesionalmente al póker. Se metió en el mundillo hace apenas un año y medio y, como las cosas le fueron tan bien, decidió dejar su carrera para vivir de las cartas. “Lo que hice fue meter horas de estudio y me ha ido bien. Al final, cuando te encanta algo, es más fácil...”, nos contaba.

Nuno Andrade, 50 años (Albufeira, Portugal) - Asiento 8 - 1.530 M

Nuno es un jugador profesional portugués y embajador del CNP en el país luso. Es un habitual de los torneos en vivo y suele jugar buy-ins de mid-stakes de entre 500 € y 1.000 €. Inició su carrera profesional en el póker en 2006 y ahora busca sumar un nuevo trofeo a su palmarés: “Tengo apenas 10 ciegas, así que depende mucho de las manos que reciba. Tengo mucha noción de ICM y sé que muchos aquí no”.