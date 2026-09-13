Abraham y Charo activan el beso de la suerte: los ‘abuelillos’ del CNP Winamax ya están en la final

David Torres 13 SEP 2026 - 23:53h.

Abraham y Rosario, una vida juntos y de la mano del póker: "Ahora me dice que no vuelva antes de las 5"

Charo sobre Abraham: "En casa como en la mesa, es siempre guerrero. En la vida valiente"

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AlicanteAbraham Serrano y Charo Velázquez lo han vuelto a hacer. La pareja más inseparable del póker español ya está en la mesa final del CNP Winamax de Alicante. Y si hay una fórmula secreta, parece bastante sencilla: fichas, experiencia y un beso de Charo antes de jugarse las castañas. Antes de sentarse a la mesa final, Charo le da un beso, ElDesmarque los "caza" y con la pregunta "¿Cómo va a quedar Abraham, Charo?", todo surge: "De los cinco primeros". Fue eliminado el primero en la mesa final, acabó octavo.

Sin presión. Solo falta que las cartas colaboren. Abraham, uno de los jugadores más veteranos del torneo, tampoco pierde la calma: "Si se devuelve uno más, ya está metido en la partida otra vez. Es cuestión de doblarse y ya está".

La experiencia, además, es un grado. Ellos mismos ya lo dejaron claro cuando nos contaron sus aventuras en el circuito: "La experiencia es un grado". Y Abraham tiene las cuentas hechas: "Ahora tengo ya dos millones. Con cuatro millones ya estoy ganando».

¿Valiente en casa como en la mesa?

"Siempre guerrero. En la vida valiente". No se le pone ningún obstáculo, sentencia Charo.

Mientras tanto, los jóvenes miran de reojo. "Los abuelillos ahí, dando caña", bromean. Y no es la primera vez que esta pareja demuestra que sabe sobrevivir: Charo ya sabe lo que es llegar lejos mientras Abraham ejerce de comentarista de lujo.

Ahora toca la final. Charo ya ha puesto las buenas vibraciones. Abraham pone las fichas.

Y si hay que doblarse, se dobla. Pero el beso no se negocia