Basilio García Sevilla, 13 SEP 2026 - 12:15h.

Todos los tantos del Sevilla hasta ahora han llevado la firma de un jugador diferente

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En el Sevilla FC de la temporada 2026/27 el gol está repartido. El equipo nervionense ha conseguido anotar en todos los partidos que ha disputado hasta el momento en LALIGA EA SPORTS, consiguiendo ocho goles en cinco jornadas que le sitúan, hasta este domingo, como el quinto equipo más goleador -empatado con otros tres- tras FC Barcelona, Real Madrid, Deportivo Alavés y Racing de Santander.

A estas alturas del ejercicio se da un dato curioso, pues los ocho tantos han sido marcados por ocho jugadores diferentes, lo que habla bien del juego grupal del equipo que entrena Luis García Plaza, pero no tanto, de momento, de los llamados a liderar la tabla de goleadores en el equipo, los delanteros.

Si bien es cierto que el que más minutos ha disputado hasta ahora ha sido Robbie Ure, que no ha visto puerta, Stassin sí que ha ejemplificado su relación con el gol nada más llegar e Isaac Romero ha demostrado sobradamente que aporta más como complemento del ‘9’ que como delantero, aunque también estrenó su casillero goleador en San Mamés. Del escocés se espera que empiece a contribuir y recupere la racha que atesoraba en la liga sueca con el IK Sirius.

Hasta la fecha, Guridi y Peque marcaron desde el punto de penalti ante el Rayo Vallecano; el ya traspasado Oso, Ejuke e Isaac Romero culminaron la magnífica victoria lograda en San Mamés ante el Athletic Club en la segunda jornada; Miguel Sierra hizo el gol del honor ante el Atlético de Madrid; Stassin se estrenó la semana pasada ante el Espanyol; y Juan Iglesias anotó de cabeza el tanto de la victoria ante el Valencia, en la primera jugada de estrategia que acaba en gol en lo que va de temporada.

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De momento, el equipo no se ha quedado sin marcar en ningún partido y solo ha recibido más de un gol en la derrota ante los colchoneros, consiguiendo ante el Valencia la primera portería a cero de la temporada, premiando el buen trabajo defensivo e insuflando confianza a Odysseas Vlachodimos.

Las cifras de la temporada pasada

El Sevilla de la temporada 2025/26 acabó LALIGA EA SPORTS con 46 goles a favor, una cifra que le situó en el undécimo puesto de máximos goleadores igualado precisamente con el Valencia, su último rival.

Los goles se dividieron entre 18 futbolistas, destacando Akor Adams con diez goles. Le siguió Sow con cinco, mientras que Isaac Romero y Alexis Sánchez marcaron cuatro cada uno. Rubén Vargas fue el único que anotó tres goles, mientras que Kike Salas, Gudelj, Peque, Oso y Maupay contribuyeron con dos dianas cada uno. Completaron la nómina con un gol Carmona, Agoume. Ejuke, Mendy, Andrés Castrín, Marcao, Alfon y Lukebakio, quien marcó en Bilbao antes de marcharse al Benfica.