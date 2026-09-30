La hermana de Cristiano Ronaldo echa más leña al fuego y carga contra toda Portugal: “CR7 merecía más respeto”

Fran Duarte Madrid, 30 SEP 2026 - 22:32h.

La hermana de Cristiano Ronaldo ha mostrado su indignación por lo ocurrido con su hermano y ha cargado contra la selección portuguesa, la Federación y el pueblo portugués

Jorge Jesús explica el pacto con Cristiano Ronaldo y él responde abandonando la concentración con Portugal

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El culebrón con Cristiano Ronaldo y Jorge Jesús ha resultado ser verdad. El astro portugués ha abandonado la concentración con su selección después de la polémica rueda de prensa de su nuevo seleccionador, que solo lleva dos partidos en el cargo. Un conflicto que comenzó después de que Cristiano se quedase sin disputar ni un solo minuto contra Noruega y desde Portugal adelantaron el mosqueo del delantero con su entrenador, que incluso se habría negado a entrenar con sus compañeros después de eso.

Una situación que ha tratado de rebajar Jorge Jesús en la rueda de prensa previa al partido contra Dinamarca de este jueves, asegurando que iba a volver. Pero lejos de calmar las aguas, ha enfurecido aún más a Cristiano que ha acabado sin entrenar de nuevo.

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Finalmente, la situación ha acabado estallando y el ex del Real Madrid ha acabado sin entrenar de nuevo para después abandonar definitivamente la concentración de Portugal. Algo que el propio futbolista y la Federación de Fútbol de Portugal han confirmado con sendos comunicados. Incluso Cristiano ha prometido contar “toda la verdad” en un futuro próximo.

La hermana de Cristiano Ronaldo carga contra todo el país

Por si fuera poca la tensión entre la selección de Portugal y Cristiano Ronaldo, la hermana del futbolista, Elma Aveiro, ha emitido un durísimo comunicado opinando al respecto y ‘atacando’ en cierta manera a todo el pueblo portugués. “CR7 merecía más respeto. La selección nacional merecía más estructura. El periodismo portugués merecía más competencia y menos especulación. En cuanto al pueblo portugués, bueno... no merecen tener lo mejor en nada. Somos envidiosos, despectivos, ignorantes, y merecemos volver a la mediocridad que siempre tuvimos en el fútbol antes de CR7. ¡Gracias por todo, CR7! ¡Merecías más!”. Unas declaraciones que seguro que van a dar mucho que hablar en Portugal.