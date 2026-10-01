Fran Fuentes 01 OCT 2026 - 01:10h.

José Félix Díaz da la información de que en la FPF ya negociaban con entrendores pensando en dejar fuera al astro portugués

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El debate sobre la salida de Cristiano Ronaldo de la selección de Portugal ha copado el debate en El Chiringuito, donde, además, han emitido imágenes exclusivas sobre el presidente de la Federación Portuguesa de Fútbol, Pedro Proença, llegando para mediar con Jorge Jesús.

En este sentido, José Félix Díaz, colaborador de El Chiringuito, ha revelado una información en la que explica que desde la federación portuguesa habrían estado encantados de que Cristiano Ronaldo hubiese renunciado a ir con Portugal por sí mismo. Tanto es así que, de hecho, habría negociado con diferentes entrenadores, desde el propio Jorge Jesús hasta José Mourinho, pensando en que el veterano delantero portugués estaría fuera de la ecuación. Sin embargo, el ariete no renunció y el seleccionador, a quien ya tuvo como técnico en Al-Nassr, le citó en la última convocatoria.

Por su parte, Edu Aguirre, amigo íntimo del delantero portugués, critica a la federación portuguesa, incluso hablando de traición: "Eso a Cristiano Ronaldo no se lo han dicho a la cara, no habrá sido capaz", explica. Y es que el periodista explica que todos aquellos con los que el luso ha hablado en la FPF le han avalado y le han expresado que estaban encantados de que continuara. "Él lo ha dicho muchas veces, cuando no me quieran, yo me voy", expresa.

Es ahí donde José Félix Díaz responde: "Por eso puede ser lo que hablamos de traición. La federación portuguesa habrá tenido un doble juego", explica. Edu Aguirre está convencido de ello: "Es que esa información que tú tienes, a mí no me consta y me llega de otro lado", explica. Entonces, José Félix insiste: "Yo te puedo confirmar que la Federación habría estado encantada de que Cristiano Ronaldo renunciase, y que han negociado con los entrenadores sin contar con Cristiano Ronaldo", sentencia.

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