El Málaga da un paso más para la salida de Dani Sánchez y cuenta con tres pretendientes

Pablo Sánchez 19 AGO 2026 - 14:06h.

El club busca hasta tres fichajes en esta recta final del mercado

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El Málaga afronta su estreno en LALIGA EA SPORTS este miércoles con la visita al Atlético de Madrid mientras sigue inmerso en diferentes operaciones veraniegas. Hasta tres jugadores quiere incorporar Loren Juarros en este recta final de mercado, además de abordar otros asuntos relacionados con las salidas. Uno de los nombres que asoma es el de Dani Sánchez.

Pese a que el administrador judicial ya dejó claro hace unos días que no había problemas económicos para abordar más fichajes, lo cierto es que el Málaga quiere aligerar algo su plantilla y el nombre de Dani Sánchez aparece entre los candidatos. En este sentido, parece ser que el club boquerón ya habría dado un paso más y estaría negociando con el jugador la rescisión del año de contrato que le queda por delante para marcharse con la carta de libertad.

En el horizonte, además, asoman varias opciones de futuro desveladas por el periodista Ángel García. Hasta tres equipos están interesados en su fichaje, como son el Famalicao y el Estoril en Portugal, además del Excelsior holandés. Todo ello sin olvidar que varios equipos de LALIGA HYPERMOTION también andan tras su fichaje.

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Cómo llega el Málaga ante el Atlético

La primera parada del Málaga en LALIGA EA SPORTS será este miércoles en el Metropolitano. Se trata de un gran reto para el Málaga tras el brillante ascenso ocho años después con un proyecto plagado de jugadores jóvenes de la cantera y con el objetivo ahora de la permanencia, con una plantilla en la que sólo el centrocampista Carlos Dotor, el delantero Juan Cruz y los defensas Fernando Calero y José Salinas tienen experiencia en Primera.

De hecho, Calero no estará disponible en el Metropolitano para Funes. Tampoco los defensas Diego Murillo y Moussa Diarra, los centrocampistas Juanpe Jiménez y Aaron Ochoa y el delantero Adrián Niño, criado en el Atlético, por lo que el técnico tendrá que recomponer la zaga, sobre todo por el centro, con la presencia del joven Ángel Recio junto a Einar Galilea.

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En el caso de Carlos Dotor, que se lesionó en el amistoso de hace un par de semanas en Ceuta, estará entre los convocados, pero aguardará en el banquillo, siendo su sustituto Rafa Rodríguez.