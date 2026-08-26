El Manchester United dispara el mercado de Barcelona y Real Madrid con ochenta millones

Ángel Cotán 26 AGO 2026 - 08:22h.

Dos propuestas millonarias que lo pueden cambiar todo

El Barcelona sorprende con el fichaje de Castello Lukeba y depende de otra operación

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El mercado de fichajes nunca dejará de sorprendernos y mucho menos cuando llega su tramo final. Los clubes vendedores bajan sus pretensiones, los compradores suben las ofertas y también se producen locuras de última hora. El dinero está en Inglaterra, aunque LALIGA EA Sports trata de mantener la lucha moviéndose en otro tipo de operaciones. Y precisamente desde territorio inglés puede llegar una lluvia de millones tanto para el FC Barcelona como para el Real Madrid.

En las últimas horas, un movimiento doble que prepara el Manchester United, gigante de la Premier League venido a menos en las últimas temporadas, podría facilitar nuevas incorporaciones en los clubes azulgrana y blanco.

Ochenta millones lo cambiarían todo para Barcelona y Real Madrid

Así lo avanza Pacojo en El Larguero de la Cadena SER. Los red devils preparan hasta ochenta millones de euros para firmar a un defensor del FC Barcelona y a un centrocampista del Real Madrid: "Un intermediario con buenos contactos internacionales me ha dicho esta mañana que el Manchester United prepara una oferta de treinta kilos por Alejandro Balde y otra de 50 kilos por Camavinga para hacerlas llegar en el cierre de mercado".

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Eso sí, la citada fuente puntualizó que ambas propuestas ni mucho menos están ya formalizadas: "No sé qué pasará porque es piensa y prepara, pero prefiero contarlo. También el Manchester United tiene dinero para hacerlo".

Los azulgranas siguen reforzándose en el mercado de fichajes

El portero internacional croata Dominik Livakovic aterrizó este martes en la capital catalana para firmar con el Barcelona un contrato por cuatro temporadas, aunque aún desconoce si se enrolará en la plantilla azulgrana ya mismo o se marchará un año cedido a otro equipo.

"Ya veremos", respondió sonriente Livakovic cuando fue preguntado por los periodistas, nada más aterrizar, sobre cuál va a ser su futuro inmediato. El meta balcánico, de 31 años, pasará este miércoles el reconocimiento médico y firmará su nuevo contrato, pero que se quede ya como suplente de Joan Garcia o se marche a préstamo aún no está decidido.

Y es que existen varias variables de las que depende que el croata se incorpore ya a la disciplina azulgrana o se convierta en el relevo de Wojciech Szczesny como segundo portero de la plantilla cuando este finalice su contrato al final de la presente campaña.

Una de ellas es que el Barça y el jugador encuentren un equipo que sea del agrado de ambos para que se materialice esa cesión. Y otra es saber si la llegada anticipada del portero encaja esta temporada en el 'fair-play' financiero del club catalán, que aún sigue pendiente del mercado estival. En cualquier caso, el Barcelona cerrará este miércoles el traspaso del Livakovic, por el que pagará al Fernabache, según diversos medios, unos cuatro millones de euros entre fijos y variables.