Pellegrini y Mourinho se reencuentran en La Cartuja

Mourinho desvela su conversación con Ceballos y admite que fue "muy estúpido" con Pellegrini

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Duelo de altura en La Cartuja. El Real Betis Balompié recibe al Real Madrid en uno de los primeros grandes partidos de la temporada en LaLiga EA Sports, en el que se volverán a reencontrar Manuel Pellegrini y José Mourinho, dos viejos conocidos del campeonato. El cuadro verdiblanco regresa a casa tras el varapalo del Ciutat, mientras que los madrileños han firmado, hasta la fecha, un pleno de victorias que confían en alargar.

Real Betis: posible once, novedades y última hora

El Betis afronta el partido después del varapalo del pasado sábado en Valencia ante el Levante UD, y también con un ojo en su debut del próximo martes en la UEFA Champions League, cuando se medirá al OSC Lille en Francia. Como guinda, un cierre de mercado controvertido que acabó con la única incorporación de Dani Ceballos y la única salida de Pablo García. Los béticos esperaban más.

Hará cambios Pellegrini con respecto al once del Ciutat de Valencia, y además no cuenta para este partido con el recién llegado Ceballos ni con Ez Abde, que ha sufrido un proceso vírico en las últimas horas y no llega. Lo Celso, Aitor Ruibal y Diego Conde son las otras bajas.

Así, el Betis podría salir con: Álvaro Valles; Héctor Bellerín, Diego Llorente, Natan, Fran García; Facundo Bernal, Marc Roca; Antony, Pablo Fornals, Rodrigo Riquelme; y Cucho Hernández.

Real Madrid: posible once, novedades y última hora

La alineación del Real Madrid estará marcada, otra vez, por la plaga de bajas. José Mourinho ha dejado fuera de la convocatoria a Tchouaméni, Endrick, Militao, Raúl Asencio, Thiago Pitarch, Ferland Mendy y Rodrygo Goes, todos lesionados. Cabe recordar que el próximo miércoles jugarán ante el Inter en la Champions, pero la dificultad de La Cartuja invita a pensar que no habrá demasiadas rotaciones.

Las principales dudas llegan en la línea defensiva. Cucurella y Huijsen parecen fijos, al menos a priori, mientras que Konaté y Rüdiger lucharán por un puesto en la zaga y Dumfries y Trent pugnarán por el costado diestro. Bernardo Silva y Güler no podrán jugar ante el Inter por sanción, lo que invita a pensar que serán titulare en Sevilla.

Así pues, el posible once del Real Madrid ante el Betis podría estar formado por: Courtois; Dumfries, Konaté/Rüdiger, Huijsen, Cucurella; Fede Valverde, Bernardo Silva; Arda Güler, Bellingham, Vinícius; y Mbappé.