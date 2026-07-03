Redacción ElDesmarque Madrid, 03 JUL 2026 - 09:54h.

Lo confirmó en la previa del encuentro que enfrentaba a Portugal contra Croacia

Entre lágrimas y con el '21' a la espalda: la emotiva dedicatoria de Cristiano Ronaldo a Diogo Jota

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Portugal continúa avanzando con paso firme en el Mundial 2026. La selección dirigida por Roberto Martínez certificó su clasificación para los octavos de final tras imponerse por 2-1 a Croacia en un encuentro muy igualado y que acabó con polémica tras un gol anulado al combinado croata. El triunfo de los lusos no fue la única noticia de la noche ya que Kátia Aveiro, la hermana de Cristiano Ronaldo, dejó unas declaraciones que han dado la vuelta al mundo.

Horas antes del encuentro, Kátia concedió una entrevista a Sport TV en la que dejó entrever que este Mundial será la última competición internacional de Cristiano. Aunque el luso no ha realizado ningún anuncio oficial sobre su retirada, era de esperar que esta Copa del Mundo fuera la última del máximo goleador de la historia.

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Katia Aveiro confirma que Cristiano Ronaldo dejará la selección portuguesa después del Mundial 2026

En la previa del Portugal-Croacia, Kátia Aveiro aseguró que, "según la información de la que dispone", el Mundial 2026 supondrá el adiós definitivo de su hermano al fútbol internacional. "No hoy, pero creo que esta es la despedida. Me refiero a la selección nacional. Según una fuente confiable, el Mundial es el ‘last dance’”, afirmó.

La hermana del delantero también quiso destacar el orgullo que siente por la carrera de Cristiano con Portugal. “Lo más importante es disfrutar de estos veintitantos años que hemos vivido. Estoy increíblemente orgullosa. Estuve en Qatar, estoy aquí. Es un enorme orgullo. Tiene confianza, está menos nervioso que nosotros”, explicó.

Por último, respondió a las críticas que ha recibido el capitán portugués durante el torneo. “Para la gente inteligente, a quienes les gusta el fútbol les tiene que gustar Cristiano. Son ellos los que salen perdiendo. Lleva arrasando durante más de 20 años. ¿Creen que las críticas van a afectar nuestra felicidad? Jamás”, sentenció.