Pablo Sánchez 03 JUL 2026 - 22:54h.

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Desde los 11 metros logró Egipto el billete para los octavos de final del Mundial tras un partido igualado, tenso y competido durante más de 120 minutos frente a Australia. Fueron los egipcios los que lograron adelantarse muy pronto en el marcador merced a un cabezazo de Ashour. Australia, con el paso de los minutos, fue entonándose y encontró el premio del empate en el segundo tiempo tras un remate en propia puerta de Hany. El resultado ya no se movería más ni en los 90 minutos reglamentarios ni en la prórroga hasta la tanda decisiva.

Las notas de Australia

Beach (6): Sobrepasado en el gol de Egipto y sin demasiadas apariciones durante el resto de la primera parte. Salvó a su equipo en el segundo tiempo, la más clara en el descuento para forzar la prórroga.

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Circati (5): Fue de menos a más con el paso de los minutos. Encontró mayor equilibrio defensivo tras el tanto rival.

Harry Souttar (7): Trató de actuar sin complicaciones, cortando hacia banda cualquier intento de ataque de Egipto. Su envergadura salvó a Australia en más de una ocasión.

Herrington (5): Al nivel de sus compañeros en defensa. Dificultades para frenar a Marmoush y a Salah.

Jordan Bos (6): Velocidad endiablada al fútbol de su equipo. Grandes cabalgadas por su banda en transición. Se marchó lesionado en el descanso.

Aiden O´Neill (5): Bajó mucho para ayudar a sacar el balón jugado desde atrás. Predecible de medio campo hacia delante.

Irvine (6): Fue el mejor de los suyos en la sala de máquinas, aunque su equipo también lo echó en falta al inicio. Mejoró con el transcurrir de los acontecimientos.

Aziz Behich (4): Cambió de posición en el segundo tiempo después de una primera parte algo descafeinada. Superado en la medular por el centro del campo egipcio.

Volpato (6): De sus botas nació la primera y gran ocasión de Australia. Disparo al larguero desde su casa. Fue el que más peligro llevó de su equipo contra la portería rival.

Metcalfe (4): Quizá fue el menos participativo de la parcela ofensiva. Trató de conectar con Irankunda en múltiples ocasiones sin demasiada suerte.

Irankunda (6): Salir al contragolpe con balones largos fue su principal misión en punta de lanza. Recibió muy lejos del área rival en la mayoria de ocasiones fruto del bloque bajo planteado por Australia.

Suplentes

Trewin (-).

Hrustic (-).

Toure (-).

Paul Okon (-).

Awer Mabil (-).

Ryan (-).

Las notas de Egipto

Oufa Shobeir (6): Bien posicionado, acertado en balones aéreos y sin apenas intervenciones en el primer tiempo. Lo poco que le llegó lo blocó sin problemas.

Hany (3): Dio el susto en el segundo tiempo tras un golpe con un jugador australiano. Perdió el conocimiento durante unos segundos, aunque por suerte pudo continuar sin más problemas. Autor en propia puerta del gol de Australia.

Rami Rabia (5): Sufrió en los primeros compases con la velocidad ofensiva de Australia. Poco a poco fue adueñándose de la defensa egipcia.

Ibrahim (5): Poderoso al inicio, aunque flaqueó según avanzó el partido. Tuvo que hacer frente a los múltiples centros laterales de Australia.

Hafez (6): Estuvo muy certero en los centros laterales. De sus botas nació el remate de cabeza de Ashour para el 1-0.

Ashour (7): Remate de cabeza impecable para abrir el partido. Muy metido en todas las acciones ofensivas y defensivas.

Hamdi Fathi (6): Se movió sin riesgo. Movimiento continuado de balón a uno y otro lado y pases precisos. Poco protagonista en el encuentro.

Salah (7): Llevó la manija de su equipo con y sin el balón en sus pies. Controló el juego, los tiempos y llevó peligro continuo arriba.

Ateya (6): Trató de darle alternativas a su equipo con contínuos cambios de ritmo, de posición y con la búsqueda de la velocidad por su zona.

Mostafa Ziko (5): Su selección echó en falta un poco más de conexión con Marmoush. Perdido en ataque.

Marmoush (4): Desaparecido en el primer tiempo. Sin apenas intervenciones en ataque. Perdonó el segundo de Egipto al inicio del segundo tiempo.

Suplentes

Hossam (-).

Hassan (-).

Abdelmaguid (-).

Trezeguet (-).

Abdelkarim (-).

Saber (-).