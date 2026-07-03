Manu Carreño pone nota a España tras la victoria ante Austria

Alberto Cercós García 03 JUL 2026 - 15:17h.

España vuelve a convencer y Manu Carreño destaca el buen partido que hizo la Selección ante Austria

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La victoria de España ante Austria dejó muy buenas sensaciones. Tras un inicio complicado en el Mundial ante Cabo Verde y con dudas pese a las victorias contra Arabia Saudita y Uruguay, el runrún entorno a la Selección era claro. Sin embargo, parece que el triunfo 3-0 para estar ya en los octavos de final y citarse ahí con Portugal puede haber sido un claro punto de inflexión. Al menos, así lo ve Manu Carreño. El periodista de ElDesmarque opina que el partido de los de Luis de la Fuente estuvo a la altura de las expectativas y que ésta sí es la España que todos queremos ver en el Mundial. "Por fin vuelven a ilusionar y despeja los fantasmas en la fase de grupos. Por primera vez y por momentos, España nos recordó a la de la pasada Eurocopa. Ya estamos en octavos y el plan de Luis de la Fuente sigue adelante", opina Carreño.