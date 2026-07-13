Fran Duarte Madrid, 13 JUL 2026 - 16:20h.

La expresidenta de la Comunidad de Madrid ha querido valorar el polémico análisis de Mariano Rajoy sobre Francia y ha desvelado lo que no le gusta de Lamine Yamal

Borja Iglesias y María Valero estallan por los insultos racistas de la senadora de Paraguay a Mbappé: “¿Hasta cuándo?”

Compartir







El desafortunado análisis de Mariano Rajoy sobre la selección francesa ha hecho que vuelvan a mezclarse los dos mundos del fútbol y la política. A pesar de que en el deporte rey debería estar mucho más separado, lo cierto es que la política siempre acaba tocando al fútbol. Lo hemos visto con los ultras en los campos de fútbol pegándose por su ideología, en las gradas con los insultos racistas o incluso con políticos, en este caso Rajoy o más recientemente con la senadora de Paraguay que insultó a Mbappé, queriendo meter su discurso con calzador en el Mundial.

La última política en entrar a opinar con el Mundial ha sido Esperanza Aguirre. La expresidenta de la Comunidad de Madrid ha conectado en directo con el programa ‘En Boca de Todos’ en Cuatro para comentar lo que ella ha considerado como “una broma desafortunada” de Mariano Rajoy sobre el Mundial 2026 y ha terminado mostrando su rechazo al homenaje que el jugador de la Selección Española hace a sus padres en sus botas de fútbol.

Esperanza Aguirre, la "broma" de Rajoy y la nacionalidad de los padres de Lamine Yamal

“Es una broma muy desafortunada porque en realidad él quería decir que no eran franceses de hace muchas generaciones. Nosotros tenemos jugadores que tampoco son españoles de muchas generaciones, pero son españoles”, ha comentado Esperanza Aguirre al hilo de este tema. “No soy muy futbolera, pero creo que Lamine Yamal nació en España y que debe ser español de una generación o dos… pero qué más da. La cuestión es que están jugando en el equipo de Francia o en el equipo de España y para formar parte de esos equipos deben tener la nacionalidad francesa o la nacionalidad española. ¿Cómo la han adquirido? Pues no me importa”.