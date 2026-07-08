"Te puedo querellar por violencia de género, por violencia política contra la mujer. Eso es grave. Que me pida disculpas", ha dicho Celeste Amarilla

La respuesta de Mbappé a Celeste Amarilla: "Mujer despreciable"

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Celeste Amarilla da un paso más contra Kylian Mbappé. La senadora de Paraguay, protagonista durante las últimas horas por su cruce de palabras con el jugador francés tras el tenso enfrentamiento en octavos de final del Mundial 2026, ha dedicado nuevos y graves insultos al futbolista e incluso ha amenazado con meterle en la cárcel por "violencia de género".

"Cuando Orlando Gill, un niño que seguramente por primera vez pisaba un Mundial, estaba jugando ante el mundo y le pasa la mano con toda la humildad del paraguayo y este hijo de puta le niega la mano y le grita en la cara, eso no es francés, eso no hubiera hecho un francés nunca", dijo en la Sesión del Senado de Paraguay.

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"Francia es Rousseau, Descartes, Montesquieu, Víctor Hugo, Simone de Beauvoir, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Me niego a reducir toda esa enorme Francia y ese enorme legado cultural, artístico y democrático a Mbappé", agregó. Amarilla pidió a Mbappé "que lea mi carta, la escribí en francés y en español. Que lea mi carta, si sabe leer, que lea mi carta", en tono de mofa.

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Celeste Amarilla amenaza con meter a Mbappé en la cárcel

Y posteriormente, dio un paso más y pidió al jugador "que se cuide con los paraguayos", amenazándole incluso de meterle en la cárcel: "No te metas con los paraguayos, Mbappé. Acá ya metimos preso a Ronaldinho por corruptito. Y no me subestimes, Mbappé. Te puedo querellar, contratar un abogado y te van a decir que yo sí te puedo ganar. Violencia de género. Violencia política contra la mujer. Eso es grave. Eso sí es grave. Que me pida disculpas porque todavía tengo acción para eso", concluyó la senadora del Partido Liberal Radical Auténtico.

Otro senador paraguayo, Juan Carlos Galaverna, calificó también de "petulante" a Mbappé: "Cáceres tuvo que marcarle a uno de los mejores jugadores del mundo, al petulante Mbappé. En un momento dado del partido, el petulante le dice a Cáceres: ‘¿Me querés dar un beso?’. ‘Y ya que estamos’, le dice Cáceres. Y Mbappé tiene antecedentes con hombres".

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Por contra, el presidente de Paraguay, Santiago Peña, ha condenado todos estos insultos: "Nosotros estamos en contra total de todo tipo de discriminación. Reivindico el rol del paraguayo, de Paraguay, de ser un celoso custodio de la defensa de los derechos humanos y la libre expresión, y siempre en contra de todo tipo de discriminación".