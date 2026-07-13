Fran Duarte Madrid, 13 JUL 2026 - 15:02h.

El autor del primer gol contra Bélgica atiende en exclusiva a ElDesmarque antes de enfrentarse a algunos de sus compañeros del PSG en semis del Mundial 2026

Fabián Ruiz cuenta cómo ha sido su celebración más especial: "A ella y al niño"

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Fabián Ruiz fue el arma secreta de Luis de la Fuente para sorprender a Bélgica. Tanto fue así que en su primera titularidad abrió la lata en el partido de cuartos y ahora quiere repetir contra Francia. El futbolista de Los Palacios y Villafranca partió como titular para dar descanso a Pedri y el plan no pudo salir mejor. Ahora toca Francia y Fabián es uno de los que mejor conoce a los franceses. El futbolista del PSG guarda una gran amistad con jugadores de la selección francesa con los que comparte vestuario en su club. Dembelé, Doué, Zaire-Emery y Barcola, compañeros de equipo en el club parisino se convierten ahora en los rivales de España en las semis del Mundial 2026. Desde ElDesmarque hemos querido preguntar a Fabián Ruiz por los secretos de sus compañeros y por cómo se gestó esa titularidad que tan bien salió contra Bélgica.

Fabián Ruiz, uno de los que mejor conoce a los franceses

El centrocampista sevillano ha atendido en exclusiva a ElDesmarque en un duelo muy especial para él. “Son grandes amigos”, reconoce Fabián cuando le preguntamos por sus compañeros del PSG a los que ahora tendrá como rivales en el Mundial. “He hablado con ellos, pero no del partido. Es verdad que hablamos bastante, todavía no hemos hablado del partido, pero seguro que en las horas antes habrá varios comentarios”, responde el futbolista y desvela alguno de los secretos de Francia con los que hay que tener más cuidado durante el partido. “Ojalá pudiera depender de mí. Sabemos los grandes jugadores que son todos y el gran equipo que es. Tengo a bastantes compañeros del París. La clave es cometer pocos errores porque ellos tienen muchísima calidad sobre todo arriba y cuando tengamos nuestras ocasiones meterla”.