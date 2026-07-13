Fran Fuentes 13 JUL 2026 - 09:38h.

El seleccionador explica por qué el navarro está destacando tanto como llegador con España

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La concentración de Luis De la Fuente para preparar las semifinales de España frente a Francia es total. El seleccionador, que ya ha logrado asentar su plan con el paso de los partidos durante este Mundial, ha ido encontrando esos elementos que, debido a las lesiones de algunos jugadores, le estaba contando dilucidar. Desde el inquilino de la banda izquierda con Álex Baena a encontrar la mejor versión de Rodri Hernández y de Lamine Yamal. Hasta el plan de partido en las segundas partes, dando entrada a Mikel Merino como goleador oportunista, se ha consolidado. El fútbol sonríe a la Selección.

De este modo, el técnico ha respondido a varias de las cuestiones que han copado la opinión pública estos últimos días. La primera de ellas es cómo está Lamine Yamal, Y es que el jugador, que parece estar fino en el regate, le está faltando un poco de determinación y mejorar su toma de decisiones en los últimos metros. Algo que le ha suscitado algunas críticas desde el partido frente al Bélgica. Aunque, eso sí, quien ha acaparado los elogios ha sido Mikel Merino, merced a sus últimos goles que han resultado decisivos. Sobre esto y mucho más ha respondido Luis De la Fuente en una entrevista concedida a Manu Carreño en El Larguero de la Cadena SER.

En este sentido, el seleccionador advierte que aún no hemos visto la mejor versión del jugador del FC Barcelona: "El partido de Lamine todavía está por llegar en este Mundial, ahí lo dejo. Sé que está tremendamente motivado, no hay más que verle la cara. Tiene muchas ganas. Solo hay que pararle un poco la ansiedad. No tiene que agobiarse, quizá se mete un poco de presión a sí mismo, tiene que llegar a medir y hay que conseguirlo. El gol también le obsesiona, sin ser un goleador, pero él también tiene ganas", razona.

Aunque, eso sí, entiende que es parte de su juventud, y que tiene una edad en la que aún debe aprender mucho, pese a ser ya una estrella: "Lógicamente, es un proceso también de experiencia y de madurez. Seguramente esto también lo habrían vivido Mbappé o Haaland, de los de fuera, hace unos años. Es parte de ese proceso, pero bueno, le estamos hablando mucho. Lo tiene claro y estoy seguro que, insisto, vamos a ver. Todavía va a ser un jugador que va a dejar una buena señal de aquí en este mundial", entiende.

Asimismo, también se ha detenido a hablar sobre Mikel Merino, dándole opciones de ser titular pese a que esté siendo decisivo entrando en las segundas partes: "Nada quiere decir ahora que vayamos a pensar en Merino como solo como revulsivo, para nada. Mikel Merino es un futbolista genial, en muchos aspectos futbolísticos, top mundial que yo me gusta decirle, y puede jugar de titular siempre que él quiera porque es, insisto, uno de los mejores del mundo también", comenta.

Y es que lo que el navarro aporta como llegador desde segunda línea, muy pocos pueden hacerlo: "Mikel Merino es un futbolista que, en esa posición... sí es verdad que cada posición tiene su especificidad. No es lo mismo jugar de media punta, jugar de 8, jugar de 6 por ejemplo, y en cada una tienes que darle algún matiz. Pero de media punta cuando está jugando con nosotros de media punta, con llegada al área, ayuda a jugar entre líneas, con ayuda a los interiores, es que lo hace muy bien", asegura.