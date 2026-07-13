Redacción ElDesmarque Madrid, 13 JUL 2026 - 10:46h.

El jugador del Arsenal ha revelado algunos detalles de su gol contra Portugal

Luis De la Fuente avisa con Lamine Yamal y se vuelca con Mikel Merino: "Puede jugar de titular"

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Mikel Merino se ha convertido en uno de los grandes protagonistas de la Selección Española en el Mundial 2026. El centrocampista del Arsenal ha firmado dos goles decisivos saliendo desde el banquillo, primero para eliminar a Portugal en los octavos de final y después para dar el triunfo frente a Bélgica en cuartos. Su impacto en el torneo está siendo de enorme importancia y se ha consolidado como uno de los futbolistas más determinantes del equipo de Luis de la Fuente. En una entrevista concedida a MARCA, el internacional español ha desvelado cómo surgió el tanto ante Portugal, una acción que tuvo como protagonista involuntario a Bernardo Silva y que acabó decidiendo una de las eliminatorias más igualadas de lo que llevamos de Mundial.

Bernardo Silva, protagonista inesperado del gol de Mikel Merino frente a Portugal

El centrocampista navarro ha explicado que su tanto frente a Portugal surgió en cuestión de segundos, cuando detectó que los lusos estaban desconectados de la acción. Merino ha reconocido que la decisión de sacar rápido la falta previa al gol fue por instinto, pero lo hizo por lo que estaba observando en el terreno de juego. “Mira que es contraintuitivo, que igual en el minuto 90 quieres tener el balón parado, ponerla y meter gente en el área y generar caos. Pero entendí que teníamos alguna posibilidad de superioridad", dijo. "Bernardo estaba protestando, que se había dado la vuelta y no estaba mirando el balón, y decidí sacar rápido y les pillamos despistados”, explicó.

El centrocampista también ha restado importancia a su extraordinaria eficacia en el torneo durante la entrevista, aunque ha admitido que siempre intenta mantenerse "conectado" dentro del área. Una filosofía que, por el momento, le ha permitido convertirse en el revulsivo perfecto para Luis de la Fuente.

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Con Francia como siguiente obstáculo en las semifinales del Mundial, Merino vuelve a presentarse como una de las grandes armas de la Selección Española, siendo capaz de decidir eliminatorias aprovechando los pequeños detalles como la desconexión de Bernardo Silva y Portugal en el tanto que decidió el partido de octavos de final.