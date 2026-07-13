Malú coincide con 'Mohamedbetico' en Marruecos y saca su lado más verdiblanco
La cantante madrileña está de vacaciones en el país norteafricano
El Betis mantiene dos negociaciones abiertas en este momento
La cantante Malú ha protagonizado un curioso momento durante sus vacaciones en Marruecos al coincidir con el creador de contenido Mohamedbetico, un popular perfil de TikTok conocido entre la afición del Real Betis por su bazar ambientado en el club verdiblanco. El encuentro ha tenido lugar en ese mismo bazar y en el vídeo el 'tiktoker' pregunta a la artista por su experiencia en el país norteafricano. El divertido momento ha concluido con un guiño de la compositora que no ha pasado desapercibido entre los béticos. Puedes verlo en el vídeo superior.