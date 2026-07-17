¿A quién apoyará la familia de Cesc Fábregas en la final entre España y Argentina?

Juan Pérez 17 JUL 2026 - 12:45h.

Hace unos días todos los hijos vestían el '10' de Messi

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El torbellino de campeones del mundo con España que viaja por Estados Unidos para disfrutar del Mundial 2026 es gigantesco, pero el caso del actual entrenador del Como 1907 es algo particular. Cesc Fábregas está en unas vacaciones enfocadas en el fútbol y en el relax y su familia está disfrutando de la competición con apoyos sintomáticos a la selección argentina por un curioso vínculo que deja dudas sobre si todos los miembros va a apoyar a La Roja en la gran final.

El duelo entre España y Argentina en la final del Mundial de este domingo en Nueva York tiene un interrogante en los acompañantes de una de las estrellas que ha brillado con la roja en los campeonatos del Mundial y las dos Eurocopas. Cesc Fábregas es un VIP como Sergio Ramos, Xavi o Iker Casillas, pero su perfil es muy diferente porque se ha mantenido más cerca de su familia que de las cámaras.

Aún así su esposa, Daniella Semaan, no para de compartir imágenes a sus más de cuatro millones de seguidores en Instagram, y de ahí salen las tendencias sobre la vestimenta al completo de toda la familia con una única equipación. En más de una ocasión se ha visto a la familia apoyando a Argentina, la más sonada la celebración tras la victoria de la albiceleste ante Inglaterra en la segunda semifinal.

La razón es la cercana relación de Daniella con Antonella Roccuzzo, la mujer de Leo Messi. Ambas se conocieron en Barcelona tras el regreso de Cesc a Can Barça y desde ese momento empezaron a unir lazos hasta convertirse casi en hermanas, un vínculo que les ha llevado a hacer viajes constantes para celebrar momentos especiales a pesar de estar a kilómetros de distancia.

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Tal es esa relación que ella considera su apoyo a Argentina vital para fortalecer el vínculo con Messi, hasta el punto que todos los miembros de su familia en el Mundial formaron parte de esa celebración con camisetas del '10'. De hecho la propia Antonella responde en la publicación con un sentido "My sister I love youuu" que demuestra lo que han compartido durante años.

Aún así la sangre española de los hijos de Cesc Fábregas también se ha mostrado durante el Mundial, por lo que lo lógico es imaginar un apoyo conjunto a La Roja. Aún así la amistad entre Daniella y Antonella deja un pequeño hueco a que alguno de los hijos de la pareja aparezca con la albiceleste en la misma final.

De hecho la vocación con el fútbol de toda la familia es tal, que como parte de su infancia la han pasado en Inglaterra, también han llevado ese afán al apoyo a la selección de Tuchel en partidos anteriores. Una alfombra roja de selecciones que en el caso de la familia siempre ha conllevado una victoria posterior del equipo apoyado. Toca pensar en que la camiseta roja será la definitiva para dar así un impulso al equipo de Luis de la Fuente este domingo.