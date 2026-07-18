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El show surrealista de la FIFA pre final del Mundial: del gesto de Durant a los problemas de Messi con el inglés

El surrealista show de la FIFA previo a la final del Mundial
Leo Messi y Tom Brady, en el Fanatics Fan Fest. Cordon Press
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Este viernes tuvieron lugar las tradicionales ruedas de prensa previas a la final del Mundial 2026 con Luis de la Fuente y Rodri Hernández por el lado español y de Lionel Scaloni y el Dibu Martínez por el argentino. Además de esto, Nueva York también acogió el Fanatics Fan Fest, un evento que ha reunido a estrellas de todo tipo de deportes como LeBron James, Novak Djokovic o Tom Brady además de los ya mencionados o Leo Messi. En el vídeo de la parte superior de la noticia puedes ver algunos de los momentos más surrealistas que se vivieron en el evento, desde Kevin Durant ignorando a los integrantes de la Albiceleste hasta Messi sin entender nada de inglés.

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