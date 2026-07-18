Joaquín Anduro 18 JUL 2026 - 16:19h.

Los mejores momentos del Fanatics Fan Fest

El primer recuerdo de Luis de la Fuente de Leo Messi en un Barça-Sevilla juvenil: "En 15 minutos nos metió cuatro"

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Este viernes tuvieron lugar las tradicionales ruedas de prensa previas a la final del Mundial 2026 con Luis de la Fuente y Rodri Hernández por el lado español y de Lionel Scaloni y el Dibu Martínez por el argentino. Además de esto, Nueva York también acogió el Fanatics Fan Fest, un evento que ha reunido a estrellas de todo tipo de deportes como LeBron James, Novak Djokovic o Tom Brady además de los ya mencionados o Leo Messi. En el vídeo de la parte superior de la noticia puedes ver algunos de los momentos más surrealistas que se vivieron en el evento, desde Kevin Durant ignorando a los integrantes de la Albiceleste hasta Messi sin entender nada de inglés.