Joaquín Anduro 19 JUL 2026 - 01:13h.

Absoluta locura para la historia y tercer puesto para Inglaterra

De las risas de Kylian Mbappé con Thomas Tuchel en el descanso a la reacción de Francia

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Absoluta locura en el Hard Rock Stadium de Miami en un partido por la medalla de bronce que, ante las críticas de muchos aficionados, nos regalaron un correcalles con distintas caras que se llevó Inglaterra por 6-4 ante Francia. Bukayo Saka lideró a los ingleses con un hat trick en un partido que pasará a la historia por los récords logrados por Kylian Mbappé, adelantando a Messi en el registro de más goles en un Mundial y en la Bota de Oro, y por Michael Olise, que superó el registro de asistencias de Pelé.

A los tres tantos de Saka se sumaron Declan Rice y Ezri Konsa, que marcaron los dos primeros tantos del encuentro, y Jude Bellingham, que tras ceder el penalti del quinto cerraría el set con un golazo. Kylian Mbappé, criticado al descanso por sus risas con Tuchel, anotó dos goles en sendos pases de Olise y asistió a Barcola en otro tanto con Dembélé completando la fiesta anotadora.

El uno por uno de Francia

Mike Maignan [4]: Con cinco goles encajados poco se le puede defender al arquero francés, que estuvo demasiado lastrado por la pésima imagen de sus compañeros atrás.

Malo Gusto [3]: Otro de los más señalados en el desastre de la primera mitad aunque se recuperó tras el descanso cuajando una segunda parte empañada por el penalti del 3-5.

Ibrahima Konaté [2]: El central se incorporará a la disciplina del Real Madrid tras dar una pésima imagen como fiel reflejo de lo que fue la defensa de Francia en la primera mitad.

Maxence Lacroix [5]: El mejor de los cuatro hombres que partieron de inicio en la zaga de Francia, sobre todo por tener la oportunidad de reivindicarse en la segunda.

Theo Hernández [2]: No fue capaz de controlar en ningún momento a Bukayo Saka, al que no puso en ningún aprieto para evitar que desbordase por la banda. Otro de los sustituidos al descanso.

Warren Zaire-Emery [4]: Acusó la falta de ritmo durante el torneo y lo que aportaron sus compañeros a su lado y no entró en el partido ya hasta la segunda mitad, demasiado tarde.

Adrien Rabiot [4]: Perdió la marca de Ezri Konsa en el segundo gol de Inglaterra mientras pedía una falta no señalada como síntoma de lo que estaba por venir, jugando también perdidísimo.

Rayan Cherki [3]: Parecía un partido propicio para que el jugador del Manchester City desplegara su calidad pero es que apenas apareció. Muy desconectado.

Michael Olise [7]: Dejó una mala imagen en el 0-3 al desentenderse de Bukayo Saka pero también fue clave en la segunda mitad con dos asistencias que le permiten superar a Pleé.

Desiré Doué [4]: Se quedó también en el vestuario después de una primera mitad en la que no estuvo bien ni en la presión ni a la hora de meter balones al área.

Kylian Mbappé [9]: El capitán galo pasó de estar señalado por sus risas con 0-4 al descanso a liderar la reacción con dos goles y una asistencia que le permiten adelantar a Leo Messi tanto en la Bota de Oro de esta edición como en el récord de más goles en la historia de los Mundiales.

Sustituciones

Dayot Upamecano [9]: Dejó patente su contundencia nada más entrar al campo ganando un balón dividido que terminaría en el tanto de Mbappé. Dejó una grandísima actuación coronada por la asistencia del gol de Dembélé.

Lucas Digne [7]: Mejoró las prestaciones defensivas de Theo Hernández en el costado izquierdo y ya sí pudo frenar a Bukayo Saka.

Ousmane Dembélé [8]: Se sumó a la fiesta marcando cerca del final su sexto gol en un Mundial con una cifra que, en casi cualquier otro torneo, le hubiera colocado como máximo goleador y no lo ha sido ni de su equipo.

Bradley Barcola [8]: Aprovechó un gran envío de Mbappé con un desmarque que le permitió acercar a Francia en el marcador sumando su tercer tanto del Mundial.

Jules Koundé [-]: Entró por las molestias de Malo Gusto.

El uno por uno de Inglaterra

Dean Henderson [5]: El meta del Crystal Palace encajó cuatro goles pero, con todo, sacó varias paradas más con las que terminó contribuyendo al bronce inglés.

Jarell Quansah [4]: Se comió la carrera de Barcola en la jugada del 4-2 francés tras una primera mitad en la que cerró bien su banda. Sufrió lo indecible en la segunda hasta que se marchó lesionado.

Ezri Konsa [6]: El zaguero del Aston Villa marcó el segundo tanto de la tarde en Miami en un córner pero después lo pasó fatal cuando Mbappé se lanzó a por la remontada.

Marc Guéhi [4]: No puede aprobar después de haber encajado cuatro goles permitiendo demasiadas concesiones por el centro y sin el factor de Konsa con el gol anotado.

Djed Spence [7]: Acabó el Mundial dejando otra buena imagen, sobre todo mirando hacia adelante, confirmando que se ha hecho un nombre para el gran público. Provocó un penalti de Malo Gusto.

Declan Rice [7]: Dio el pistoletazo de salida al correcalles de Miami con un golazo para abrir la lata y dominó toda la primera mitad hasta que se cayó físicamente en la segunda.

Morgan Rogers [3]: Fue uno de los principales señalados en la segunda mitad al no ser capaz de contener el juego más agresivo de Francia. No encontró su sitio jugando como interior.

Eberechi Eze [8]: De lo mejor de Inglaterra en ataque con su movilidad por delante de Rice y Rogers hasta que en la segunda ya estuvo más perdido.

Bukayo Saka [10]: No había marcado aún en este Mundial el jugador del Arsenal y se despide con un hat-trick para darle a Inglaterra el segundo mejor puesto mundialista de su historia.

Marcus Rashford [7]: Dejó uno de los detalles del partido en un caño a Zaire-Emery que le sacó luego Maignan. Sumó una asistencia a Saka antes de marcharse en el descanso para repartir minutos.

Ivan Toney [4]: No aprovechó la oportunidad de sustituir a Harry Kane en la punta de ataque, ni siquiera con las facilidades que dejaba Francia en la primera mitad.

Sustituciones

Ollie Watkins [5]: No aportó nada en ataque el delantero del Aston Villa, que tuvo que jugar primero por la izquierda antes de pasar a la punta de ataque.

Elliot Anderson [7]: Ayudó a frenar el correcalles en el que se había convertido el partido por el bronce devolviendo la solidez al centro del campo.

Jude Bellingham [9]: Rozó un golazo caracoleando en el área nada más salir al terreno de juego. Cambió el partido dándole más seguridad a Inglaterra y le cedió a Saka el penalti del 3-5 para terminar marcando el sexto.

Reece James [-]: A pesar de sus molestias ante Argentina, tuvo que entrar por los problemas físicos de Quansah.

Trevor Chalobah [-]: Pudo debutar entrando en el descuento.