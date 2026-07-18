Joaquín Anduro 18 JUL 2026 - 21:40h.

Francia e Inglaterra se juegan el bronce con varios de los no habituales

La sentida despedida de Kylian Mbappé a Didier Deschamps antes de recibir a Zinedine Zidane: "Te hemos fallado"

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El Mundial 2026 está a punto de acabar pero, antes de la gran final entre España y Argentina de este domingo en Nueva York, este sábado se disputa en Miami el partido por el tercer puesto que tendrá en esta ocasión varias cosas en juego. Kylian Mbappé se juega la Bota de Oro en la despedida de Didier Deschamps y Thomas Tuchel necesita reivindicarse tras las numerosas críticas recibidas al caer contra Argentina en un encuentro con muchas rotaciones, como suele ser habitual.

Deschamps dirigirá su último encuentro tras 14 años al frente de los bleus con Mbappé arriba en busca de dejar atrás a Leo Messi en la pelea por la Bota de Oro e igualar su registro como máximo anotador en la historia de los Mundiales. La única novedad en el ataque, con Michael Olise titular y Doué por delante de Barcola, será la primera titularidad de Rayan Cherki, dejando en el banquillo a Ousmane Dembélé.

Maignan seguirá en la portería y la defensa cambia al completo con respecto al partido de España sacando de inicio a Malo Gusto y Theo Hernández en los laterales y Konaté y Lacroix en el eje de la zaga. En la medular, Adrien Rabiot llevará el mando al lado de Zaire-Emery, otra de las principales novedades.

En Inglaterra, Tuchel sí aporta más novedades, arrancando con la suplencia de sus dos principales estrella durante el Mundial 2026, Jude Bellingham y Harry Kane. Eberechi Eze formará en la medular junto a Declan Rice y Morgan Rogers en sustitución del madridista e Ivan Toney en punta por el delantero del Bayern de Múnich.

Dean Henderson entra en la portería en lugar de Jordan Pickford y Jarell Quansah regresa tras la expulsión que vio contra México al lateral derecho. Ezri Konsa, Marc Guéhi y Djed Spence se mantienen en la zaga de los Three Lions y los extremos también cambian con la entrada de Bukayo Saka y Marcus Rashford, con Anthony Gordon en el banquillo.

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Alineaciones confirmadas del Francia-Inglaterra

XI de Francia: Mike Maignan; Malo Gusto, Ibrahima Konaté, Maxence Lacroix, Theo Hernández; Warren Zaire-Emery, Adrien Rabiot, Rayan Cherki; Michael Olise, Desiré Doué, Kylian Mbappé.

XI de Inglaterra: Dean Henderson; Jarell Quansah, Ezri Konsa, Marc Guéhi, Djed Spence; Declan Rice, Morgan Rogers, Eberechi Eze; Bukayo Saka, Marcus Rashford, Ivan Toney.