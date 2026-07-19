Nicolás Tagliafico, el último en sumarse a la lista de fichajes galácticos del Dépor

Joaquín Anduro 19 JUL 2026 - 18:18h.

El Dépor anima el mercado de fichajes veraniego en España

Leo Román explica el motivo principal para fichar por el Dépor: "Lo cumple todo"

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El RC Deportivo de A Coruña se ha convertido en uno de los principales animadores del mercado de fichajes de verano en su regreso a LALIGA EA Sports con varios jugadores de renombre sonando para el equipo de Antonio Hidalgo. Tras la confirmación oficial de Pierre Emerick Aubameyang, el último en sumarse a la lista de intereses es Nicolás Tagliafico, presente en la final del Mundial 2026 entre España y Argentina.

El lateral zurdo, que ya sabe lo que es conquistar la Copa del Mundo tras haber sido pieza clave para Scaloni también en Qatar 2022, ha salido al mercado ya que el Olympique de Lyon busca su salida un año antes de que pueda marcharse como agente libre ante el fin de su contrato. Mientras, el defensa permanece centrado en la Albiceleste, donde ha logrado imponerse al Facu Medina en la pelea por ser el titular durante la cita mundialista.

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El nombre de Nicolás Tagliafico es el último de campanillas en un verano en el que está quedando claro que el Dépor va a por todo en su regreso a Primera División con futbolistas de primer nivel que conocen el fútbol español. Para el mismo lateral izquierdo ha sonado el interés de Fernando Soriano en otros jugadores mundialistas como Ricardo Rodríguez o Pervis Estupiñán o el español Álex Moreno.

El Deportivo se ha gastado ya 26 millones en fichajes

Para la delantera han sonado Ayoze Pérez o, sobre todo, Álvaro Morata, aunque ahí haya llegado ya el que ha sido el principal galáctico del mercado herculino: Pierre Emerick Aubameyang. El gabonés ha llegado a sus 37 años a cambio de 1,5 millones de euros procedente del Olympique de Marsella, con los que anotó la pasada temporada 14 goles, tres de ellos en Champions.

Junto al gabonés han llegado ya Leo Román en la portería, Bright Ede en la defensa y Teun Gijselhart, Lorenzo Amatucci y Jonathan Asp-Jensen para el medio, teniendo minutos todos ellos en el primer amistoso de pretemporada disputado este sábado ante el Compostela. En total, el Deportivo se ha gastado ya 26 millones de euros, demostrando que la propiedad va en serio de cara a esta 26/27.