Fernando Soriano toma una decisión con su salida: rescisión y adiós al Dépor

Celia Pérez 28 JUL 2026 - 10:00h.

El Dépor busca una solución para Bouldini

El Cádiz apunta el nombres de dos fichajes para Idiakez: José Ángel y un agente libre tras salir del Zaragoza

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Poco a poco, Fernando Soriano está consiguiendo tener casi definida la plantilla de Antonio Hidalgo. El cuadro coruñés se ha convertido en uno de los grandes activadores del mercado de fichajes y tras la llegada de Pierre-Emerick Aubameyang, aún quedan varios frentes que definir. La zaga es una de sus principales prioridades a reforzar, pero también presta especial atención a la operación salida. El director deportivo necesita aligerar la plantilla y uno de ellos será Mohamed Bouldini.

El Dépor trabaja en encontrar una solución a uno de los descartes de la delantera. Con Aubameyan y Zakaria Eddahchouri, con contrato hasta junio de 2028 y uno de los máximos goleadores, el club entiende que tienen cubierto un puesto en el que no entra Boudini. Para ello, según cuenta Opinión A Coruña, la entidad herculina ha decidido rescindir el contrato del jugador.

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Bouldini lleva tiempo con el cartel de transferible colgado y se esperaba que consiguiera un nuevo destino, aunque finalmente todo parece que llegará a su fin con la rescisión de su contrato.

En cuanto a los fichajes, el director deportivo centra la atención en el lateral izquierdo y en el central. Los dos puestos son las principales prioridades herculinas en materia de llegadas ya que buscan un compañero para Quagliata, y aunque el favorito siempre ha sido Angeliño, en los últimos días se han producido acercamientos por Álex Moreno. Para el central, el Dépor está interesado en el fichaje de Juan Jesus, veterano zaguero brasileño que acababa de finalizar contrato con el Nápoles pero una lesión en el equipo italiano podría motivar su regreso tan solo unas semanas después.

Mientras que para salir, los dos nombres que Soriano tiene en la agenda son los de Dani Barcia, que apunta a abandonar el equipo en calidad de cedido salvo giro radical, y el de Arnau Comas. El primero de ellos tiene contrato hasta 2028 y tiene pretendientes en Segunda que están esperando cuál es la decisión final con su futuro, mientras que el segundo también acaba su contrato en 2028 y tampoco tiene asegurado el puesto.