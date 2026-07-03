Pablo Sánchez 03 JUL 2026 - 19:15h.

Zubizarreta y sus problemas de salud mental en el Valencia CF: "Hay dos horas de mi vida que no sé dónde están"

Su última experiencia en los despachos tuvo lugar en el Oporto

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La carrera en los despachos de Andoni Zubizarreta ha tomado un rumbo bien distinto al actual. Tras una última aventura como director deportivo en el Oporto, el exfutbolista de Athletic, Barcelona o Valencia, entre otros, continuará con estas labores muy lejos de España y de Europa. El Atlas mexicano se convierte en su nuevo hogar.

Andoni Zubizarreta se ha convertido en el nuevo director deportivo del Atlas FC. El club azteca vive momentos de cambio, con el desembarco de un nuevo dueño que está tratando de implantar desde el inicio su modelo de gestión deportiva. Entre todas esas modificaciones se ha producido el desembarco de Zubizarreta en el club.

El comunicado del Atlas

Este ha sido el comunicado emitido por el Atlas para anunciar el fichaje de Andoni Zubizarreta:

Le damos la bienvenida a Andoni Zubizarreta como Vicepresidente Deportivo de los Rojinegros. Es momento de escribir juntos un nuevo capítulo en nuestro club.