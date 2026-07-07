El Castellón sube el precio de Ousmane Camara y el Oviedo va a por él

Juan Pérez 07 JUL 2026 - 15:32h.

Sube con respecto a los dos millones de euros previstos

Santi Cazorla desvela su charla con Julián Calero y la influencia en su retirada: "Va de frente"

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Las aspiraciones del Real Oviedo para volver a la Primera División pasan por la consecución de un delantero en el mercado de fichajes, y todas las miradas pasan por el interés carbayón en Ousmane Camara. El '9' del CD Castellón parecía tener un valor de unos dos millones de euros, pero el interés eleva el precio que pide actualmente el conjunto albinegro en plena negociación a pesar del interés del jugador de jugar en el Carlos Tartiere.

El guiño de Ousmane Camara a su posible futuro en los terrenos de juego deja muchas dudas en el conjunto valenciano sobre su continuidad, pero la definición del traspaso en cifras deja una cantidad económica mucho más alta de lo esperado. Su "es solo cuestión de tiempo" el mismo día que se popularizó el interés real del Oviedo pasa ahora a un capítulo bien distinto según los compañeros de la Cadena Ser en Asturias.

La información habla de que el Castellón pide ahora 2,7 millones de euros por el delantero guineano que viene de anotar 12 goles en Segunda División, una cifra muy alta difícil de asumir si no hay salidas. De hecho se asegura una vez más que el deseo del jugador es jugar en la capital del Principado, tanto es así que parece haber acuerdo con Camara a pesar de la diferencia entre clubes por el precio final.

La información sale justo el día que David Fernández presenta su primer fichaje como director deportivo, Víctor Mingo, un tercer delantero para la plantilla que llega con aspiraciones pero lejos del nivel de Camara. El madrileño de 23 años viene de Primera RFEF tras anotar 12 goles con el Arenteiro, y llega libre, pero su destino parece más anclado a una oportunidad puntual o a una cesión para jugar en un club importante de una categoría inferior. La pretemporada dictará sentencia cuando Julián Calero tome la temperatura al bloque.

Lo que sí es cierto es que el Oviedo tiene en su mano una oportunidad importante que puede marcar el curso del mercado estival, porque es una cifra lo suficientemente elevada como para desencadenar más decisiones. La contratación de un delantero que conoce la categoría y viene de destacar parece fundamental para un proyecto con aspiraciones de recuperar su puesto en Primera División, aunque pueda suponer ventas como la de Haissem Hassan, con mucho cartel tras su presencia en el Mundial 2026.