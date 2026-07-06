La primera oferta del Oviedo para fichar a Ousmane Camara y el guiño del delantero en redes sociales

Juan Pérez 06 JUL 2026 - 12:09h.

Hay acuerdo con el jugador, que se deja querer en redes sociales

Víctor Mingo, otra de las opciones para el ataque

David Fernández apuesta por Víctor Mingo y el Oviedo aclara la duda: solo una excepción

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El objetivo de Julián Calero para reforzar el ataque del Oviedo para la próxima temporada pasa indiscutiblemente por Ousmane Camara, el actual delantero del CD Castellón. El interés real en el guineano tras sus 12 goles en la pasada temporada van un paso más allá en el mercado de fichajes hasta consolidar un acuerdo con el jugador y una primera tentativa para hacerse con sus servicios.

La temporada de Camara en el Castellón planea en la pasada Segunda División como una de las más destacadas desde el ataque, y la convicción del conjunto carbayón es vestirlo de azul en este mercado estival. Por esa razón la idea del club es atajar el fichaje lo máximo posible tal y como aclaran en la Cadena Ser, donde afirman que el club carbayón ha alcanzado un acuerdo con el futbolista.

Con el primer paso conseguido para convencer al delantero del proyecto para volver a Primera División, el próximo paso es perforar el muro castellonense que se encierra en unos dos millones de euros. El Oviedo ya ha acercado posturas con el Castellón después de tener el "sí" del jugador, pero por ahora el encaje de las cifras no es el adecuado a pesar de la primera propuesta.

El Castellón pide acercar la puja a los dos millones de euros porque entienden que Camara ha crecido lo suficiente como para llegar a esa cifra después de comprar sus derechos hace dos años al Auxerre por 500.000 euros. Por ahora no hay cifras oficiales de la oferta exacta del Oviedo, pero a sabiendas del deseo del jugador para jugar en el Carlos Tartiere, puede ser el punto de partida para presionar de cara a las próximas semanas.

Tanto es así que en sus redes sociales el jugador ha dejado un mensaje en su última historia aclarando que "es solo cuestión de tiempo", aunque no deja ningún detalle más. Lo curioso es que la canción que acompaña al texto habla de encontrar el camino con frases como "quiero que nuestro mañana sea mejor", un guiño curioso que puede ilusionar a más de un oviedista.