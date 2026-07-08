Ángel Cotán 08 JUL 2026 - 15:12h.

El futbolista de Bermeo aterriza en el calcio italiano

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Un secreto a voces. El Athletic Club, inmerso en su particular pretemporada, brindó un permiso especial a Unai Gómez, así como a Unai Vencedor, para resolver su futuro. En cuestión de días, Athletic Club y Udinese Calcio resolvieron las diferencias económicas que existían entre las partes y este miércoles se ha oficializado el movimiento.

A través del siguiente comunicado oficial, la entidad bilbaína despedía al bermeano: "Unai Gómez, de 23 años, deja el Athletic con un título de Copa tras la victoria por penaltis en 2024 ante el RCD Mallorca, en una final en la que el bermeano entró en la segunda parte.

El canterano vivió dos etapas diferentes en Lezama, una desde alevines hasta infantiles después de llegar desde el Bermeo FT, y otra desde juveniles hasta el primer equipo tras un paso de tres años por el Danok Bat.

El club rojiblanco quiere agradecer a Unai Gómez su compromiso y dedicación durante toda su trayectoria en Lezama y le desea la mejor de las suertes tanto en su futuro personal como profesional".

La salida de Unai Gómez del Athletic deja una doble lectura en Bilbao

Su salida deja una doble lectura en Bilbao. Las reacciones de la afición rojiblanca no dejan pie a la duda. Por un lado se entiende la decisión del club, ya que tenía un rol de revulsivo que no terminaba de evolucionar sobre el terreno de juego. Sin embargo, la afición del Athletic también pone en valor el sentimiento real que profesa por el escudo.

Estos son algunos de los muchos ejemplos:

Los detalles de la operación con el Udinese Calcio

El Athletic Club ha confirmado el traspaso al Udinese de Unai Gómez tras alcanzar un acuerdo con el club italiano con el que "ingresa una cantidad fija por la transferencia" del futbolista y además "se reserva variables económicas por objetivos, porcentaje de futura venta y derecho de tanteo". Gómez, de 23 años, se formó en Lezama desde categoría alevín y debutó con el primer equipo el 12 de agosto de 2023 a las órdenes de Ernesto Valverde en un partido frente al Real Madrid en San Mamés.

En las tres últimas campañas, el centrocampista vizcaíno ha disputado un total de 117 partidos -83 partidos de Liga, 12 de Copa del Rey, 7 de Liga de Campeones, 13 de Liga Europa y 2 de Supercopa- en los que ha marcado 6 goles. El Udinese, por su parte, ha confirmado que el futbolista de Bermeo ha firmado un contrato con el club italiano hasta 2031.