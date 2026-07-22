Pepe Jiménez Sevilla, 22 JUL 2026 - 13:42h.

El futbolista se perdió varios entrenamientos debido a su viaje a España

Isco Alarcón regresa a España: la razón de su viaje y la fecha estimada de vuelta

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Habrá que esperar un poco más para volver a ver a Isco Alarcón. El capitán del Betis, junto a Antony, ha sido la gran ausencia de la lista de Manuel Pellegrini para jugar el Trofeo Colombino ante el Recre y es que en la entidad verdiblanca, tras su viaje a España y su ausencia en varias sesiones de entrenamiento, no quieren correr con su preparación.

Fue el propio Isco Alarcón el que repitió, hasta en tres ocasiones, que para él lo más importante esta pretemporada era jugar "sin dolor" y prepararse de manera adecuada para no sufrir unas molestias que, por desgracia, aún no han desaparecido al 100%.

Es por ello que desde el Betis transmiten tranquilidad alrededor del mediapunta y explican que todo se debe a un plan de preparación y precaución con el '22'.

Este plan, que exige sesiones con sus compañeros antes de enfrentarse a otros rivales, nos llevará a tener que esperar, como mínimo, unos días más para ver a Isco sobre el césped en encuentros de preparación, siendo el Granada o el Lyon los principales candidatos para ello. Ir más allá sería encender todas las alarmas.

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Antony, en la misma línea

En estas, igualmente, tal y como ha informado Diario de Sevilla, con Antony también se ejecuta un plan de precaución para evitar lesión alguna tras haberse incorporado más tarde en la concentración de Alemania.

Como sucede con Isco, lo lógico es que el brasileño sí dispute algunos minutos ante el Granada este fin de semana o ante el Lyon la próxima semana.