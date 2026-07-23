La intrahistoria de cómo Pellegrini preparó el partido del Betis mientras estaba de viaje

Álvaro Borrego 23 JUL 2026 - 13:42h.

El streamer argentino Davo Xeneize coincidió con Manuel Pellegrini en uno de sus viajes y comprobó cómo el entrenador preparaba el día a día del Betis

Las primeras decisiones y dudas de Pellegrini para el Betis de Champions

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Manuel Pellegrini estuvo al frente de su equipo contra el Recreativo de Huelva después de que fuese Rubén Cousillas quien dirigiese a los verdiblancos en el amistoso contra el Sportfreunde Lotte alemán. El entrenador chileno abandonó el pasado viernes la concentración en Alemania para atender unos asuntos personales, de ahí que fuese su segundo quien se sentara en el banquillo en ese primer compromiso estival. No obstante, a pesar de esa ausencia de cinco días el técnico no ha perdido contacto diario con el Real Betis, hasta el punto de que preparó desde la distancia varios de los detalles que el equipo intenta poner en liza en esta pretemporada. Así lo ha desvelado el celebérrimo Davo Xeneize, cuyo nombre real es David Quint, uno de los creadores de contenido más queridos de Sudamérica, con casi 4 millones de seguidores en Tiktok, y que curiosamente coincidió en uno de los vuelos que realizó el preparador bético.

Para sorpresa de Davo Xeneize, y pese a que Manuel Pellegrini tenía que resolver unos asuntos personales, el streamer argentino vio al entrenador preparando uno de los compromisos estivales del Real Betis, que hasta la fecha ha jugado contra el Sportfreunde Lotte y el Recreativo de Huelva: "Es increíble. Lo vi, me lo crucé y le saludé. Le dije que lo admiraba mucho. Después en el avión viajé detrás de él y estaba haciendo un power point analizando el próximo partido del Betis. No quiero decir contra qué rival es, porque vi lo que estaba preparando, pero me quedé en shock al ver eso. Qué locura. Lo que menos quería era molestarlo, pero no podía creer lo que estaba viendo. Tremendo entrenador". Aquí puedes ver el vídeo completo.

En lo que se refiere a este segundo compromiso estival, el Real Betis conquistó con este miércoles su sexto Trofeo Colombino, ante el Recreativo de Huelva, gracias a un gol de Rodrigo Riquelme en el minuto 59 (0-1). El equipo verdiblanco supo madurar el partido y llevarse un duelo que comenzó igualado y que fue poco a poco decantando a su favor, especialmente tras los cambios en la segunda mitad, hasta ser el dominador absoluto.