Pepe Jiménez Sevilla, 07 AGO 2026 - 14:08h.

Losada y Marc Roca también reaparecen en la lista

El futuro de Gonzalo Petit, a debate en el Betis

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Manuel Pellegrini ha anunciado este viernes la lista de convocados para jugar ante el Bournemouth el encuentro de presentación en La Cartuja y las grandes novedades se centran, además de en la recuperación de Marc Roca, en dos nombres como Gonzalo Petit e Iker Losada.

Descartados ambos y buscando nuevo equipo, los dos jugadores tendrán la oportunidad de sumar algún minuto (aunque parece complicado) ante el que aún es su público este sábado ante los de la Premier League.

En una lista en la que también aparecen con normalidad Isco Alarcón y Antony, la gran ausencia es la de Lo Celso, futbolista que continúa sin reincorporarse al grupo tras su breve actuación en el Mundial y que parece altamente complicado que pueda competir en las primeras jornadas ligueras.