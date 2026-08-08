Por qué ha cambiado el Betis el horario de su presentación ante el Bournemouth

Pepe Jiménez Sevilla, 08 AGO 2026 - 15:19h.

La entidad verdiblanca informó este mismo sábado a mediodía

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El Real Betis, a través de sus medios oficiales, ha confirmado este sábado que la cita prevista a las 20.30 horas ante el Bournemouth, se retrasará media hora y arrancará a partir de las 21.00 horas debido a las altas temperaturas que se registran en la ciudad durante la jornada.

A pesar de que la cita estaba prevista para este sábado a las 20.30 horas, como es lógico, la entidad verdiblanca ha entendido que la mejor decisión tanto para los profesionales como para sus propios aficionados, era retrasar el inicio del encuentro al menos media hora, dando un pequeño margen pra que cambien -aunque sea de manera mínima- las temperaturas.

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Con alerta naranja hasta las 20.00 horas, la AEMET apunta a 33 grados a las 21.00 horas, una temperatura altísima no solo para jugar al fútbol, condicionando a buen seguro el espectáculo, como para acudir a un evento donde algunas zonas aún tendrán un pequeño espacio de sol.

Las reacciones a la noticia han sido múltiples y es que mientras algunos solicitan que se retrase aún más, otros se muestran indignados al considerar que, previamente, ya se sabía que iba a hacer demasiada calor para disputar este encuentro a las 20.30 horas.

La situación, aunque al Betis no le afectará, podría revivirse una semana después en el estadio del máximo rival, en el Sánchez-Pizjuán, donde está previsto que el Sevilla se enfrente al Rayo a partir de las 21.30 horas, un horario que bien podría ser modificado si existiese algún pico altísimo de temperatura.