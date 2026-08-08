Basilio García Sevilla, 08 AGO 2026 - 07:34h.

El Betis vuelve a La Cartuja en un amistoso para sus aficionados

Ez Abde aguarda su momento mientras el Betis espera a Lo Celso

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El Real Betis Balompié se presenta este sábado ante su afición en el Estadio de La Cartuja, en un partido de nivel ante un AFC Bournemouth que jugará competición europea en la temporada que está a punto de comenzar por primera vez en su historia. Tras las buenas sensaciones ante el Arsenal, el beticismo está deseando ver en vivo a su equipo midiéndose ante otro rival de la zona alta de la Premier League inglesa.

El partido será el séptimo de una pretemporada verdiblanca plagada de victorias -solo cayó ante el Granada en Los Cármenes-, y que tendrá como colofón el amistoso ante el Inter de Milán en Bari el próximo sábado, negociado a última hora tras el aplazamiento de la primera jornada verdiblanca. Volver a ver a Isco sobre el césped y comprobar las evoluciones de Facundo Bernal y Fran García son los grandes atractivos de la cita.

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Por su parte, el Bournemouth se está reforzando para afrontar la primera temporada de Marco Rose en el banquillo, el sustituto de un Andoni Iraola que se ha marchado al Liverpool. Ha fichado a Álvaro Rodríguez, procedente del Elche, Antonio Silva, del Benfica, y la nota de morbo la podría dar la presencia de Juanlu Sánchez, el canterano sevillista que se incorporó a The Cherries este jueves.

Cómo y dónde ver el Real Betis - Bournemouth

- Televisión: el partido se podrá ver a través de Betis TV que emite también desde el canal de Youtube oficial del club verdiblanco.

- Hora y día: este partido, el séptimo de la pretemporada bética, se disputará este sábado 8 de agosto a las 20.30 horas en el Estadio de La Cartuja, en Sevilla.

- Retransmisión online: ElDesmarque te ofrecerá toda la información relativa a este partido, tanto en la previa con los posibles onces, las bajas, lesionados y sancionados y las alineaciones confirmadas, como todo el post, con las jugadas más destacadas y toda la polémica.