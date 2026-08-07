Pepe Jiménez Sevilla, 07 AGO 2026 - 18:05h.

El jugador volvió a ser viral en redes sociales por este divertido error

Ez Abde aguarda su momento mientras el Betis espera a Lo Celso

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Por desgracia, por una desafortunada lesión, Abde no está siendo lo protagonista que le hubiese gustado en esta pretemporada del Betis, pero mientras su nombre aparece (y desaparece) en el mercado, el atacante verdiblanco ha vuelto a ser viral por uno de sus divertidos momentos: "¿Pizarro o Picasso?".

Convertido en uno de los futbolistas más simpáticos y virales de la plantilla del Betis debido a sus peculiares respuestas ante la prensa, Abde ha vuelto a ser protagonista en este sentido con el último vídeo publicado por el Betis.

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En el mismo se puede ver al marroquí junto a Fran García y Álvaro Valles dibujando la camiseta del Betis, algo que al ex de Osasuna, como él mismo confiesa, no se le da demasiado bien. "Yo plástica la suspendí", comenta entre risas.

Fran García, encargado del dibujo, va modelando su idea y después de que Abde le dijese "la has liado, Paquito", el propio extremo reconoce su buen hacer. "Qué bien lo haces, pareces Pizarro", decía.

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Sorprendido, el lateral ex del Rayo Vallecano mira a Álvaro Valles entre risas y le pregunta. "¿Pizarro o Picasso?", a lo que Abde responde con su habitual picardía "los dos".

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El post del Betis se ha llenado de respuestas sobre las palabras de Abde y es que el marroquí, lejos de quedarse en esa divertida confusión, va más allá. Fran García pregunta si la camiseta que pinte se hará realidad en el próximo partido verdiblanco y el marroquí, lesionado, bromea sobre verse con ese diseño: "Yo no juego ese partido", dice entre risas.

No sabemos aún si Abde acabará el mercado veraniego en el Betis, pero si finalmente se marcha, La Cartuja no solo perderá a un excelente futbolista, a uno de los más determinantes de la categoría, sino también a uno de los profesionales más simpáticos de la élite.