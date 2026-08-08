La razón por la que Antony fue expulsado ante el Bournemouth tras la tangana

Pepe Jiménez Sevilla, 08 AGO 2026 - 21:58h.

El brasileño entró en una discusión por una acción de Nelson Deossa

La inesperada respuesta de Nelson Deossa a Antony sobre su futuro

Compartir







Hay situaciones que se viven en pretemporada que son tan habituales como inexplicables. El Betis recibió este sábado en La Cartuja al Bournemouth en la que sería su presentación ante su público en La Cartuja, cita que tuvo que retrasar debido a las altas temperaturas, y la primera mitad del encuentro acabó con una fuerte discusión... y con Antony expulsado.

Fue tras una acción en campo bético, en la que un rival presionaba y hacía falta constantemente a Nelson Deossa, cuando el colombiano se daría la vuelta y le pegaría un pelotazo a su rival. La situación, que estaba controlada, se descontroló en un momento y se montó una pequeña tangana en la banda.

A pesar de que Nelson Deossa era el protagonista, tras algunos empujones y palabras subidas de tono, el que se marchaba enormemente enfadado del césped quitándose las vendas era Antony, que ni ante el consuelo de Morante se detenía en su enfado.

El brasileño se marchaba expulsado -al igual que un futbolista del Bournemouth- y abandonaba el césped enfadadísimo mientras Manuel Pellegrini, que no entendía demasiado bien lo ocurrido, pedía al línea que le explicase la situación.

PUEDE INTERESARTE Gonzalo Petit vuelve para la presentación en La Cartuja

A falta de mayor información o aclaración de los presentes, parece evidente que Antony fue expulsado por su comportamiento en la discusión, en la que se pudieron ver empujones y algo más que palabras entre los jugadores del Betis y el Bournemouth.

Antony, con chispa en el Betis

A pesar de la expulsión, que debe servir de aprendizaje para un futbolista que ya ha dejado ver su carácter en alguna ocasión, el brasileño estaba dejando grandes sensaciones en la primera mitad y se estaba mostrando como uno de los futbolistas más determinantes del plantel.

PUEDE INTERESARTE Ez Abde aguarda su momento mientras el Betis espera a Lo Celso

Su rendimiento será clave esta temporada y si el brasileño no comete este tipo de errores, el Betis le agradecerá muchísimas tardes de aquí a final de temporada.