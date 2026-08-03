Los béticos mandan mensajes de ánimo a Isco Alarcón: "No te lesiones más, por Dios"

Tito González 03 AGO 2026 - 16:00h.

Encuesta a los béticos sobre el estado físico de Isco Alarcón, que este miércoles podría volver a tener minutos contra el Arsenal

La última versión sobre el estado de Isco Alarcón: "Si se sobrecarga aparece el dolor"

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Isco Alarcón está de vuelta. El malagueño reapareció contra el Almería setenta días después de la última vez que se enfundó la elástica verdiblanca, disipando todas las dudas que se habían levantado en torno a su figura en las últimas semanas. A pesar de esa incertidumbre, desde el Real Betis siempre transmitieron tranquilidad, asegurando que el mediapunta sigue la hoja de ruta marcada por los servicios médicos. Si bien todavía no está en su plenitud física, dado que sigue con un plan específico para la puesta a punto de su tobillo, desde el propio vestuario confían en que esté al cien por cien para el inicio liguero. Una noticia que espera como agua de mayo el beticismo, ilusionado por el regreso de su estrella. Las cámaras de ElDesmarque salieron este lunes a las calles de Heliópolis para testear el sentir de la afición, que le manda el mejor de los deseos al andaluz.