Juan Iglesias, capitán en su primer partido como sevillista

Álvaro Borrego 12 JUL 2026 - 14:26h.

El lateral derecho llevó el brazalete durante toda la segunda mitad

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El Sevilla FC ganó por la mínima su primer amistoso de pretemporada, contra el Juventud Torremolinos, de la Primera RFEF, en un partido disputado a puerta cerrada en la ciudad deportiva resuelto por un tanto de penalti de Sierra al comienzo del segundo periodo. Durante los primeros 45 minutos disputaron sus primeros minutos con la elástica sevillista el defensor senegalés Arouna Sangante y el centrocampista Jon Guridi, mientras que el tercer refuerzo estival del club, el lateral diestro Juan Iglesias, entró en el segundo periodo.

Curiosamente el exjugador del Getafe dejó una de las imágenes más llamativas del encuentro. Juan Iglesias lució el brazalete de capitán, a pesar de ser su debut con el Sevilla FC. Una decisión un tanta extraña pero con una respuesta mucho más sencilla de entender, dado que los futbolistas que entraron en la segunda mitad casi en su totalidad eran canteranos, a excepción de Pedrosa, aunque deja claro que su veteranía tendrá un peso importante en el vestuario esta campaña.

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La primera mitad fue floja por ambos conjuntos, especialmente por parte de un Sevilla inoperante en ataque cuyo jugador más peligroso fue el juvenil Manuel Ángel, que protagonizó los dos únicos remates: un cabezazo flojo a las manos del portero y un tiro desde el punto de penalti, tras pase de Suazo, demasiado cruzado.

Los sevillistas se mostraron mucho más incisivos al regreso del vestuario gracias a la energía que insuflaron los muchos canteranos que introdujo García Plaza en un once totalmente remozado y que no tardó ni cinco minutos en adelantarse en el marcador gracias a un penalti forzado por Jesús Cruz y transformado por Miguel Sierra. El autor del gol, que disputó la temporada pasada cinco partidos con el primer equipo, dejó sólo en dos ocasiones a Ibra Sow delante del portero, pero el atacante senegalés lanzó alta la vaselina con la que intentó marcar en la primera acción y se estrelló con el portero Cuenca en la segunda.

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Luis García Plaza alineó de inicio en este amistoso a Alberto Flores; Carmona, Sangante, Kike Salas, Suazo; Agoumé, Guridi; Juanlu, Peque, Manuel Ángel; e Isaac. También jugaron Romero, Pedrosa, Juan Iglesias, Ibra Sow, Jesús Cruz, Jesuli, Mario Díaz, Sierra, Guillén, Altonzano e Iker Muñoz.