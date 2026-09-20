Alineaciones confirmadas de Getafe y Málaga en la jornada 7 de LALIGA EA Sports

Joaquín Anduro 20 SEP 2026 - 13:01h.

Así salen José Bordalás y Juanfran Funes

José Bordalás se vuelve a quejar de la plantilla del Getafe

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El domingo futbolístico en la jornada 7 de LALIGA EA Sports arranca en el Coliseum con el duelo entre el Getafe y el Málaga con un equipo local en plena batalla contra los árbitros y el visitante buscando el primer triunfo tras el ascenso en un complicado inicio. Para el duelo en el estadio del sur de Madrid, antes del parón de selecciones, José Bordalás y Juanfran Funes tienen ya estas alineaciones confirmadas.

Sorpresa en el once azulón con la presencia de tres delanteros, ya que Iván Azón y Martín Satriano partirán en teoría de la banda derecha e izquierda, respectivamente, del ataque del equipo local flanqueando a Enes Ünal. Ramón Terrats está de vuelta tras sus problemas físicos y formará en la mediapunta sustituyendo a Mario Martín, expulsado en la visita al Real Betis, que se suma a las bajas por lesión de Abdel Abqar, Kiko Femenía, Christantus Uche y Juanmi.

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El damnificado de este cambio de esquema es Orel Mangala, que tendrá que esperar en esta ocasión su sitio desde el banquillo teniendo en cuenta también el partido del pasado jueves. La otra novedad es la titularidad de Johan Mojica, que descansó en La Cartuja, entrando en el lateral zurdo por Davinchi.

Por parte del Málaga, Juanfran Funes ofrece también varias novedades y rotaciones tras haber jugado el pasado jueves contra el Villarreal en La Rosaleda. Todo esto teniendo en cuenta también las numerosas lesiones, con Fernando Calero, Diego Murillo, Adam Aznou, Aarón Ochoa, Moussa Diarra, Jens Cajuste y Julen Lobete fuera de la convocatoria.

Uno de los principales cambios es la suplencia de Chupe para que entre Eneko Jauregi en la delantera junto a otros dos fijos como Carlos Puga y Einar Galilea que dejarán sus respectivos lugares en la zaga a Rafita (Salinas jugará por derecha) y Juan Berrocal. Los otros tres cambios llegan en la medular, con Dani Lorenzo, Rafa Rodríguez y Joaquín Muñoz de nuevo como titulares y con Izan Merino, Pablo Martínez y Juan Cruz en el banquillo.

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Alineaciones confirmadas del Getafe-Málaga

XI del Getafe: David Soria; Andrés García, Djené Dakonam, Zaid Romero, Johan Mojica; Nemanja Gudelj, Francho Serrano, Ramón Terrats; Iván Azón, Martín Satriano, Enes Ünal.

XI del Málaga: Alfonso Herrero; José Salinas, Ángel Recio, Juan Berrocal, Rafita; Dani Lorenzo, Carlos Dotor, Rafa Rodríguez; David Larrubia, Joaquín Muñoz, Eneko Jauregi.